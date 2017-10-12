Международные эксперты обсудили место молодежи в современном мире

На Международной министерской встрече глав ведомств по делам молодежи в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

На Международной министерской встрече глав ведомств по делам молодежи в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Москве начала работу министерская встреча руководителей ведомств, занимающихся реализацией молодежной политики. В ней принимают участие эксперты более чем из 70 стран мира. В течение трех дней им предстоит обменяться с коллегами лучшими практиками реализации государственной молодежной политики и обсудить дальнейшие пути сотрудничества в этой сфере.

Мероприятие проходит в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который стартует в Сочи через несколько дней.

Молодым везде дорога

На церемонии открытия встречи был обозначен главный тренд, который станет лейтмотивом не только этого мероприятия, но и предстоящего масштабного фестиваля. Все спикеры подчеркнули, что в настоящее время молодежь является основной движущей силой и главным компонентом политической, социальной и экономической жизни общества.

Кроме того, как заявила посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке, молодое поколение — это ключ к устойчивому развитию мира и безопасности.

Она также отметила, что за последние 20 лет в молодежной политике наметился значительный прогресс, однако еще многое нужно сделать.

"Сегодня молодые люди не полностью реализуют свой потенциал как агенты будущего. Мы оставляем позади молодежь, в то время как она является важнейшим активом, которым обладают наши страны, это ключ к устойчивому развитию мира и безопасности", — подчеркнула Викраманаяке.

Именно поэтому, по ее словам, приоритеты молодежной политики должны поддерживаться большим объемом инвестиций, а работе с молодежными организациями и молодыми экспертами в самых разных областях необходимо уделять большое внимание.

У России уже имеется достаточный опыт в этой сфере, а программы по поддержке молодежи и работе с ней успешно реализуются на разных уровнях. Как отметил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, в стране налажен постоянный диалог с активными молодыми людьми, которые могут реализовать себя в любой сфере.

"Молодежь — это будущее любой страны и мира, и в Российской Федерации ей уделяется самое пристальное внимание, в том числе и президентом России, который участвует в различных форумах и площадках. Также развитию молодежной политики уделяет большое внимание парламент страны. <…> У нас очень много интересных наработок в области молодежной политики, особенно это касается вопросов поддержки и реализации возможностей молодых талантливых людей в различных сферах жизни. Она у нас очень серьезно отлажена: это президентские гранты, форумы, которые проходят в стране, где молодежь имеет возможность общаться, обмениваться опытом, различные площадки", — заявил он.

Мутко также подчеркнул, что в стране оказывается серьезная поддержка различным молодежным объединениям, в том числе поисковым и строительным отрядам, причем на уровне законодательства и финансирования. Помимо этого россияне имеют значительный опыт участия в волонтерском движении, которое начало развиваться с летней Универсиады в Казани в 2013 году. На данный момент, по словам вице-премьера, в волонтерство вовлечены миллионы молодых активистов.

"Также оказывается поддержка ребятам, которые оказываются в сложной жизненной ситуации, поддержка молодых семей, которые получают помощь со стороны государства в решении своих жилищных вопросов", — добавил он.

Молодежь занимает важное место и в судьбе страны. Сегодня молодые люди уже в 18 лет могут не только быть избирателями, но и избираться в руководящие органы. В целом, как отметил Мутко, в России наметилась тенденция на омоложение структурных органов власти. Например, в последних выборах губернаторов участвовало много людей в возрасте от 30 до 40 лет, а самый молодой губернатор сейчас работает в Калининградской области — ему 30 лет.

Общими усилиями

Поделиться накопленным опытом в области молодежной политики представители 150 стран мира смогут в рамках фестиваля в Сочи. Как отметили участники министерской встречи, ВФМС станет важной площадкой для диалога, где молодые эксперты смогут выработать общие взгляды и подходы на существующие мировые проблемы, которые необходимо решать совместными усилиями.

"Вопросы молодежной политики, места молодежи в современном мире, ее будущее нельзя обсуждать в отрыве друг от друга, нужно обмениваться опытом, общаться не только с помощью социальных сетей", — отметил заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович.

Помимо этого участники фестиваля получат возможность расширить круг общения и обзавестись новыми знакомствами, которые могут перерасти в долгосрочную крепкую дружбу, уверен ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий. Способствовать этому будет и Международный союз молодых ученых, создание которого будет вынесено на обсуждение в Сочи.

Садовничий также заявил, что одной из наиболее важных и острых тем на повестке дня фестиваля станет доступность и качество образования, в том числе и университетского: "Молодежь выступает за то, чтобы образование было качественным, доступным и глобальным. Чтобы все молодые люди могли полностью ориентироваться в современной науке, социальных возможностях, экономике".

В целом участники министерской встречи высоко оценили перспективы проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России, а также выразили надежду, что молодые эксперты смогут прийти к общему консенсусу в решении проблем не только внутри своих государств, но и на мировой арене.