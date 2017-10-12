ФАС не нашла нарушений закона о рекламе в фильме "Оно"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Россия не нашла нарушений закона о рекламе в американском фильме "Оно", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС. Таким образом, показ кинокартины в России не будет запрещен, как того просила компания Burger King.

Burger King в России 20 сентября обратилась в ФАС с жалобой о недобросовестной конкуренции и нарушении рекламного законодательства РФ. По мнению компании, "главный герой фильма "Оно" клоун "Пеннивайз" является точной копией, включая цветовую гамму костюма и шарики, которыми он заманивает детей, главного символа "Макдональдса".

В пресс-службе ФАС РИА Новости сообщали, что служба получила жалобу Burger King с просьбой провести проверку на предмет нарушения законодательства, признать данную ассоциативную рекламу незаконной и запретить показ фильма "Оно" на всей территории страны.

"Нарушения закона о рекламе и закона о защите конкуренции не установлены", — сказал представитель службы.

Фильм Андреса Мускетти по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого они называют Оно. Монстр уже многие годы считает Дерри своими охотничьими угодьями, каждые 27 лет выползая из канализации, чтобы питаться страхами выбранных жертв — детей.