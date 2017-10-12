"Ростелеком" и "Росатом" планируют внедрить систему "умный город"

СОЧИ, 12 окт — РИА Новости. "Ростелеком" и "Росатом" планируют провести пилотные проекты по внедрению системы "умный город" в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на конференции "Взгляд в цифровое будущее".

"За последнее время "Ростелеком" накопил уникальный опыт формирования как отдельных сегментов, связанных с обеспечением безопасности, с управлением дорожным движением, создание новой эффективной системы ЖКХ. Мы выбрали несколько партнеров. Надеемся, что порядка 10 городов в ближайшее время вместе с нами смогут создать такую законченную экосистему. Здесь нашим партнером является корпорация "Росатом", потому что у него есть ЗАТО", — сказал Осеевский.

По его словам, "Ростелеком" и "Росатом" договорились, в двух ЗАТО провести пилотные проекты.

"Ростелеком" провел опрос городов для того, чтобы выяснить заинтересованность региональных и местных властей в создании такой инфраструктуры.

"Десять регионов в первой группе существуют. Мы сейчас с ними обсуждаем детали. Думаю, что не все пойдут дальше. Это зависит от ряда факторов. Но в течение месяца мы тех, кто пойдет, думаю, мы назовем города где будут разворачиваться комплексные решения", — сказал Осеевский.

По его словам, система "умный город" включает вопросы безопасности, контроль за движением транспорта, за тем, что происходит на улицах, систему, которая анализирует трафик и управляет переключением светофоров, позволяет переключить потоки машин. Очень важными являются технологии в сфере ЖКХ, приложения в образовании и здравоохранении.