В Москве начался чемпионат по боевому самбо среди полицейских

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Чемпионат по боевому самбо среди полицейских стартовал в Москве, в нем принимают участие более 300 полицейских из почти 50 регионов страны, сообщает в четверг пресс-центр МВД России.

"Вчера в Центре спорта и образования "Самбо — 70" начался четвертый лично-командный чемпионат министерства внутренних дел Российской Федерации по боевому самбо среди территориальных подразделений органов внутренних дел. В состязаниях принимают участие более 300 сотрудников полиции из 46 регионов страны", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, в числе гостей были трехкратная чемпионка мира по самбо Яна Костенко, двукратные чемпионы мира Вячеслав Михайлин и Никита Клецков, обладатель Кубка мира по самбо Дмитрий Клецков, серебряные призеры чемпионата мира Сергей Рябов, Илья Кокович, бронзовый призер чемпионата мира Саян Хертек и другие именитые спортсмены. Церемонию открытия посетили глава кадрового департамента МВД Владимир Кубышко, официальный представитель ведомства Ирина Волк и другие.

"Самбо служит неотъемлемой частью физической и специальной подготовки личного состава органов внутренних дел. Гости и зрители, тренеры и спортсмены единодушно охарактеризовали данный турнир как демонстрацию силы, профессионализма и воли к победе сотрудников министерства внутренних дел Российской Федерации", — передает пресс-центр слова замначальника столичного главка МВД Андрея Понореца.