"Ростелеком" предложил новый способ оплаты проезда в метро Москвы

СОЧИ, 12 окт — РИА Новости. "Ростелеком" обсуждал с правительством Москвы возможность внедрения системы биометрической идентификации, в том числе сканирования лица, для оплаты проезда в метро, рассказал журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"Мы предварительно обсуждали с правительством Москвы, что через какое-то время, может быть, мы начнем обсуждать возможности внедрения ее (системы — ред.) в столице — в первую очередь, в метрополитене", — сказал Осеевский в кулуарах конференции "Взгляд в цифровое будущее".

По его словам, такая система уже существует в Китае на транспорте. "Человек входит в общественный транспорт, у него нет никаких карточек, он ничего никуда не прикладывает: прямо по его образу идентифицируется, кто вошел, и со счета в специализированной системе списываются деньги", — рассказал Осеевский. Он затруднился назвать сроки, когда это может быть реализовано в столичном метрополитене.

"Когда они (такие технологии — ред.) появятся у нас — посмотрим. Но я думаю, что возможность использования в транспорте хорошая, потому что там большой поток, и нужно очень быстро обеспечить большую проходимость и высокую эффективность такой системы", — сказал Осеевский.

По его словам, в "Ростелекоме" видят в использовании этой технологии огромную перспективу и считают, что эта система идентификации может быть использована практически во всех сферах жизни. Например, она может использоваться в медицине, где требуется более сложная система идентификации, чем пароль и логин в классическом представлении.

Также система может быть использована при покупках в магазинах. "В перспективе мы думаем, что эта технология заменит многие инструменты, связанные с расходованием денег — не нужна будет карточка. У нас есть наш ID, у нас есть некоторый счет в банке и чтобы мы ни сделали, например, пришли в магазин — система сразу поймет, что это Осеевский и сразу спишет в пользу магазина со счета. Поэтому, возможно, судьба смартфонов, как кошельков, тоже под вопросом", — сказал Осеевский.