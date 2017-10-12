Опрос показал, сколько работодателей готовы нанять на работу подростков

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более 20% российских компаний берут на временную или постоянную работу несовершеннолетних, следует из результатов опроса службы исследований HeadHunter.

"Двадцать один процент респондентов уже принимают на временную или постоянную работу, стажировку либо практику подростков в возрасте 14+. Еще 22% выражают готовность к трудоустройству, однако заявляют, что такого опыта пока не было", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, о практике найма подростков рассказали в основном представители туристического и гостиничного бизнеса (44% компаний), медицины и фармацевтики (26% компаний).

При этом половина работодателей (51%) заявили о своей неготовности к найму подростков, 6% затруднились ответить.

Опрос проводился среди 661 представителя российских компаний.