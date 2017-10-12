Медведев одобрил ввод электронных паспортов транспортных средств

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о введении электронных паспортов транспортных средств.

"Еще один документ, о котором хотел бы сказать, он подготовлен в рамках соглашения о введении на территории Таможенного союза единых форм паспортов транспортных средств и техники, организации электронных паспортов. Постановление утверждает порядок введения в нашей стране электронных паспортов транспортных средств и электронных паспортов шасси транспортных средств", — сказал Медведев в ходе заседания правительства РФ в четверг.

Он добавил, что теперь у каждого автомобиля появится своя история в электронном виде с момента изготовления или ввоза его на территорию страны и до момента утилизации. Электронный паспорт будет содержать все события, которые происходят в жизненном цикле техники, чтобы защитить людей от недобросовестных продавцов автомобилей.