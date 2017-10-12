В Минэкономразвития назвали плюсы и минусы продажи лекарств в магазинах

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Минэкономразвития РФ видит плюсы и минусы продаж лекарств в магазинах, рассказал журналистам статс-секретарь, замминистра Минэкономразвития Олег Фомичев.

Вопрос реализации лекарств в торговых сетях обсуждался в августе на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, по итогам которого он поручил рассмотреть вопрос о продаже лекарств не только в аптеках, но и в супермаркетах. Минпромторг считает, что данное решение усилит конкурентную среду на розничном рынке лекарств.

"Вопрос обсуждается уже достаточно давно. Есть плюсы и минусы этого варианта. Минусы для аптечных сетей, которые у нас очень жестко зарегулированы. Если значительную часть очень популярных препаратов будет разрешено продавать в обычных магазинах продуктовых, то значительная часть прибыли аптечных сетей пропадет. С другой стороны, для граждан эта история очень интересная и важная. Нам сейчас важно интересы эти сбалансировать", — заявил Фомичев.

"С одной стороны, хорошо, если ты зашел в супермаркет и купил что-то от головной боли. С другой стороны, если у тебя что-то серьезное, а у тебя нет аптечного киоска, потому что он закрылся из-за убытков. Эта история тут ключевая. Мы пока обсуждаем, что важнее в этом смысле", — рассказал Фомичев.

Сроков никаких по данному вопросу в ведомстве нет. "Жестких сроков нет. История давно обсуждается", — добавил он.