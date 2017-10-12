В "Зарядье" состоится модный показ новой коллекции дочери Кадырова

Главный дизайнер Дома моды Firdaws, дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова на показе своей коллекции в Грозном. Архивное фото

Главный дизайнер Дома моды Firdaws, дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова на показе своей коллекции в Грозном. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Парк "Зарядье" 20 октября станет площадкой для показа новой коллекции дочери главы Чечни Айшат Кадыровой в рамках Mercedes Benz Fashion Week, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.

"Парк предоставляет площадку для этого мероприятия", — подтвердили агентству в пресс-службе парка.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках мероприятия дочь Главы Чечни Айшат Кадырова представит свою новую коллекцию "Горная Жемчужина", оно состоится в Медиацентре парка.

Сам парк будет работать в обычном режиме в день показа модной коллекции. "Парк не будет ограничен на вход", — уточнили агентству в пресс-службе.