Госдума приняла в I чтении закон о штрафах за обход запрета анонимайзеров

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах.

Закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров), был принят в конце весенней сессии. Инициаторами документа выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ).

Сопутствующий проект, принятый в пятницу Госдумой в первом чтении, вводит штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора. Предлагается установить штраф для граждан в 5 тысяч рублей; для должностных лиц — 50 тысяч рублей и для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы предлагается установить за неисполнение операторами "поисковиков" обязанности по прекращению выдачи ссылок на заблокированные сайты по запросам пользователей поисковой системы.