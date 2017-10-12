В Сургуте пересадят чиновников на такси, чтобы сэкономить 40 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт — РИА Новости. Сотрудники администрации Сургута будут пользоваться не служебными автомобилями, а такси, что позволит сэкономить городскому бюджету 40 миллионов рублей в год, сообщает сайт муниципалитета.

"Администрация Сургута продолжает сокращать расходы на собственное содержание. На этот раз будет произведена оптимизация статьи транспортных расходов. По мнению главы города, это значительно увеличит прозрачность данной статьи и сократит расходы по ней на 40 миллионов рублей в год, которые город сможет направить на приоритетные проекты", — говорится в сообщении властей.

По словам мэра Сургута Вадима Шувалова, в данном контексте идет речь не только о сокращении расходов, но и о развитии сферы услуг.

"В конце июня мы проводили соответствующий опрос, в нем приняло участие более тысячи человек, и более 40 процентов ответили тогда, что минимум раз в неделю ездят на такси. Наша задача — способствовать цивилизованному развитию данного рынка, и считаем, что отказ от служебного автотранспорта направлен в том числе и на это", — написал Шувалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В администрации Сургута пояснили, что автопарк, которым пользовались чиновники, будет продан, а водителей трудоустроят.

"Останется тот минимум служебных автомобилей, который необходим для обеспечения представительских нужд, в том числе для работы с иногородними делегациями", — уточнили в муниципалитете, добавив, что в ближайшее время в Сургуте пройдет конкурсный отбор, участвовать в котором смогут только те таксомоторные компании, которые "честно работают на рынке".