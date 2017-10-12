В Приморье ветеринары борются за жизнь спасенного из капкана рысенка

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Ветеринары борются за жизнь дикого рысенка, которого накануне спасли из капкана в Приморье, возможно, зверь не сможет ходить, сообщил РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.
"Пока мы боремся за жизнь рыси. У нее большие проблемы с ногой, она ее выдирала из капкана. Возможно, что и ходить не будет. Сегодня мы будем обследовать ее, делать рентген, а в пятницу будут результаты", — сказал Мезенцев.
По его словам, сейчас рысь немного пьет. Как только ветеринарам удастся вылечить ее, будет решаться вопрос о том, где она будет жить.