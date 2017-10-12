В Приморье ветеринары борются за жизнь спасенного из капкана рысенка

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Ветеринары борются за жизнь дикого рысенка, которого накануне спасли из капкана в Приморье, возможно, зверь не сможет ходить, сообщил РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Ранее сообщалось, что сотрудники парка спасли зверя из капкана. О том, что рысенок попал в беду, они узнали от местного жителя – сборщика шишек. Задняя правая лапа у животного опухла. Ветеринар предположил, что там вывих или перелом — видимо, рысенок вырывался из капкана.

"Пока мы боремся за жизнь рыси. У нее большие проблемы с ногой, она ее выдирала из капкана. Возможно, что и ходить не будет. Сегодня мы будем обследовать ее, делать рентген, а в пятницу будут результаты", — сказал Мезенцев.

По его словам, сейчас рысь немного пьет. Как только ветеринарам удастся вылечить ее, будет решаться вопрос о том, где она будет жить.