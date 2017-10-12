Андрей Малахов основал собственную телекомпанию

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Телеведущий Андрей основал собственную телекомпанию, пишет журнал StarHit, главным редактором которого он является.

Издание сообщает, что компанию назвали "ТВ Хит", и ее деятельность будет заключаться в производстве телепроектов.

Также стало известно, что доля Малахова в уставном капитале ТВ-компании составляет 50%, остальными 50% обладает продюсер и медиаменеджер Александр Митрошенков.

Ранее Малахов стал вести программу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", куда он перешел после 25 лет работы на Первом канале.