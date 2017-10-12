Билет в один конец: почему россиянки готовы лететь на Марс

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Около 200 тысяч человек согласились поучаствовать в проекте колонизации Марса, который предложила коммерческая компания Mars One. По задумке организаторов, высадка первых людей на Красную планету произойдет не раньше, чем через 10 лет. Пока же участники готовятся к полету физически и морально. За пять лет со всего мира отбор прошли всего сто колонистов, из России до полуфинала добрались только четыре девушки. Но отбор продолжатся.

Их ждет полет в один конец и ответственная миссия. Корреспондент РИА Новости выяснила, зачем девушки хотят улететь на Марс и насколько проработан проект Mars One.

Космос — это навсегда

Одна из полуфиналисток — Анастасия Степанова — родилась в Узбекистане. Несмотря на то что в республике космическая отрасль не была развита, девушка хотела стать космонавтом. Позже она поступила на журфак МГУ, изучала космическую журналистику под руководством Юрия Батурина.

"Вместе мы написали книгу "Желаю вам доброго полета" — эти слова сказал академик Королев Юрию Гагарину перед стартом".

О проекте Mars One Анастасия услышала в новостях и решила: "Либо сейчас, либо никогда. Заполнила анкету, сняла видеообращение, прошла психологическое тестирование. Думаю, многие даже не понимали, куда они отправили свою заявку, но никто не запрещал им попробовать себя".

© Фото : Mars Society Учение расходятся во мнении, какую планету исследовать приоритетнее. "На Луне нет атмосферы, и она не может стать автономной. С точки зрения доступности Луна выглядит реальнее, но как фронтир для расширения ареала обитания человечества единственный реальный и доступный современным технологиям кандидат - Марс", - считает руководитель интеракториума «Марс-Тефо» Ольга Черкашина. © Фото : Mars Society Учение расходятся во мнении, какую планету исследовать приоритетнее. "На Луне нет атмосферы, и она не может стать автономной. С точки зрения доступности Луна выглядит реальнее, но как фронтир для расширения ареала обитания человечества единственный реальный и доступный современным технологиям кандидат - Марс", - считает руководитель интеракториума «Марс-Тефо» Ольга Черкашина.

Другая "марсианка", Екатерина Ильинская, в детстве себе пообещала, что если представится возможность полететь в космос, она обязательно ее использует: "Это захватывающее приключение, которое я сама никогда не смогу организовать". Екатерина — мастер спорта по жиму штанги лежа, чемпион Московской обрасти по вингсьют-пилотированию, любит экстремальный спорт, увлекается дальними автопутешествиями, восхождением в горы, скайдайвингом плюс ездит на мотоцикле.

Марс, мы идем

Коммерческим проектом Mars One руководит голландец Бас Лансдорп, в его команде восемь соратников. Компания отбирает будущих "марсиан" и готовит их к полету, но строительством космических кораблей сама не занимается. Этим, по словам Лансдорпа, займутся подрядчики, которым Mars One готов платить. По прогнозам компании, на реализацию задуманного требуется около шести миллиардов долларов, и еще четыре миллиарда будет стоить каждый дальнейший запуск корабля.

© Фото : Mars Society При этом на Марсе есть все ресурсы для создания в перспективе автономной базы, опирающейся на местные возможности - воздух, вода, полезные ископаемые. Луна гораздо более зависима от Земли, поэтому как вызов для человечества Марс привлекательнее и интереснее. © Фото : Mars Society При этом на Марсе есть все ресурсы для создания в перспективе автономной базы, опирающейся на местные возможности - воздух, вода, полезные ископаемые. Луна гораздо более зависима от Земли, поэтому как вызов для человечества Марс привлекательнее и интереснее.

Средства привлекают разными способами, в том числе и с помощью краудфандинговых площадок либо за счет частных инвесторов. В планах у организаторов миссии снять подобный документальный фильм о жизни людей на Красной планете, который будут транслировать на ТВ.

Организаторы проекта собираются использовать уже готовые прототипы других компаний. Сначала Mars One запустит в полет беспилотник для поиска места под постройку колонии. Далее с Земли на Марс отправят посадочный модуль и спутник связи. Конструкцию модуля планируют основать на использовавшемся NASA в 2007 году модуле Phoenix. Высадка первых колонистов Mars One была запланирована на 2025 год, однако сроки неоднократно сдвигались — сейчас речь уже идет о 2031-м годе. Сначала на Марс отправятся четверо колонистов, через два года еще четверо и так далее (всего первое поселение будет состоять из 24 пришельцев с Земли).

Что там делать и как не сойти с ума

Участники пока не в курсе, чем конкретно будут заниматься на Красной планете: обязанности распределят после финального отбора. В основном им предстоит расширять жилой комплекс и разбираться в вопросе "есть ли жизнь на Марсе?"

"Представьте: вы находитесь на планете, где больше никого нет. Вы должны иметь навыки, которые помогут выжить. Нужно знать инженерное дело, быть механиком, врачом, биологом, геологом. Если что-то случится с одним членом экипажа, его должен заменить другой", — говорит Анастасия.

Готовиться к такой суровой жизни Анастасия начала заранее: прошла курсы спасателей, получает второе образование по специальности "Мехатроника и робототехника". Ей пришлось изменить рацион питания, чтобы привыкнуть к "марсианской" пище: исключила сахар, жирное, молоко и сыр. Девушка занимается йогой, плаванием и бегом для поддержания тонуса. Бегать, говорит Настя, она не любит, но приходится.

Вторая полуфиналистка Екатерина часто участвует на соревнованиях по жиму штанги лежа, поэтому знает, как правильно готовить свой организм к серьезным нагрузкам.

"У меня есть два образования — психология и фитнес. И то и другое на Марсе пригодится. Там нужно будет поддерживать себя в форме, а я знаю, как это делать эффективнее. Есть знания в области биологии, анатомии, если еще поучиться, из меня выйдет хороший медик", — убеждена будущая колонистка.

Эгоистам тут не место

По расчетам астрофизиков, полет от Земли до Марса займет около семи месяцев. Пространство корабля небольшое, душа нет, только влажные салфетки, постоянный шум вентиляторов и трехчасовая разминка. Нет никаких сомнений в том, что "поездка" будет трудной.

© Фото : Mars Society Для успеха подобных фронтирных и высокорискованных проектов важна добровольность и энтузиазм, вера в реализуемость, считает Черкашина. Профессии можно освоить - было бы желание. © Фото : Mars Society Для успеха подобных фронтирных и высокорискованных проектов важна добровольность и энтузиазм, вера в реализуемость, считает Черкашина. Профессии можно освоить - было бы желание.

В прошлом году Анастасия подала заявку в другой проект по изучению Красной планеты — "Марс-160". Его проводила американская некоммерческая организация Mars Society при участии института медико-биологических проблем РАН. Три месяца девушка и другие участники находились в полной изоляции на исследовательской станции в пустыне штата Юта и месяц в Арктике. Работали в скафандрах и видели только друг друга. Так они хотели доказать, что жить в условиях, сходных с марсианскими, можно.

"В пустыне я убедилась, что это мое. Работать в изоляции с одними и теми же людьми очень сложно. Поэтому эгоизм не должен переходить допустимый уровень. Уже сейчас есть свод правил, которые могут помочь людям не сойти с ума. Да и психологи с Земли будут удаленно работать с экипажем", — говорит Анастасия.

Никогда не увидите близких

Не каждый в реальности готов прожить остаток дней в изоляции без возможности увидеться с родными людьми. Анастасия считает, что пока готовить близких рано: если она и пройдет финал, то ее ждут еще 10 лет тренировок.

"Многие колонисты за пять лет отбора обзавелись детьми, но не бросили участие в Mars One. Я пока не строила таких планов, у меня другие задачи. Но, может быть, миссия изменится, и мы проведем там несколько лет и вернемся?" — считает девушка.

Екатерина, наоборот, предупредила своих родственников заранее. Говорит, что они отнеслись философски: "Лучше я полечу на Марс, чем поеду автостопом куда-нибудь в Колумбию".

Про бегство и предназначение

Никто не знает, как полет и пребывание на Марсе скажутся на человеческом организме. Возможно, опыт колонистов пригодится в медицине и позволит сделать новые открытия. "Конечно, здесь есть риски. Мы можем и вообще не долететь. Но как минимум после нас летать на Марс будет более безопасно", — добавила Анастасия.

Люди, которые подписываются на полет, неспроста жертвуют всем ради изучения космоса, считает "марсианка". Это не развлечение и уж тем более не бегство от проблем на Земле.

"Мы понимаем, на что идем. Космос тем и прекрасен, что ты никогда не сможешь перерасти его. Сколько бы мы ни развивались, нам все равно будут открываться новые горизонты, которые придется изучать. И даже если Mars One не состоится, я считаю, что принимаю в нем участие не зря".

Екатерина тоже не переживает, что все может закончиться фатально: "Такие мысли у меня каждый день возникают, когда выезжаю за МКАД. Разбиться в автокатастрофе намного вероятнее, чем погибнуть на Марсе. К этой мысли я привыкла".

Критика Mars One

Техническая и финансовая осуществимость проекта, а также этичность действий его основателей неоднократно ставили под сомнение ученые.

Профессор-астрофизик Джозеф Рош был одним из 100 финалистов, его исключили из программы после интервью журналу "Medium". Рош заявил, что организаторы брали с участников деньги и тестирование проводили небрежно. Анастасия это объясняет просто: специалисты физически не могли приехать к каждому участнику или отправить ему денег на билет. Поэтому общались через Skype. А в качестве взноса она заплатила 300 рублей.

© Фото : Mars Society Влияние частных компаний на космическую отрасль, по мнению ученого, абсолютно нормальное развитие космической отрасли. "Сначала это только госпроекты, потом включаются коммерческие компании, а затем это становится доступно любому желающему. Мы еще доживем до времени, когда бороздить просторы Солнечной системы будут частные и студенческие исследовательские спутники", - говорит Черкашина. © Фото : Mars Society Влияние частных компаний на космическую отрасль, по мнению ученого, абсолютно нормальное развитие космической отрасли. "Сначала это только госпроекты, потом включаются коммерческие компании, а затем это становится доступно любому желающему. Мы еще доживем до времени, когда бороздить просторы Солнечной системы будут частные и студенческие исследовательские спутники", - говорит Черкашина.

Конечно, экзамен был не таким серьезным, как в Роскосмос или NASA. Думаю, на последних этапах нас ждет скрупулезный отбор лучших из лучших, тех, кто действительно понимает, зачем летит на Марс", — считает участница.

Тотальные огрехи

Исследователи нашли в проекте Mars One несколько серьезных технических просчетов. Так, по мнению участника экспедиции на станцию в штате Юта Александра Ильина, непонятно, чем колонисты собираются питаться, какие нужны размеры оранжереи и где брать для нее освещение:

"В итоге все марсиане будут вегетарианцами или им кто-то пошлет консервы за миллиарды долларов?"

Ильин замечает, что неясно, как колонисты будут получать воду. Нужна энергия, огромные массы грунта, время и опять же большие деньги. "Если бульдозер заряжается от солнечных батарей, то где оценки его массы? Похоже, это не простой ровер, который рисуют на картинках. А марсианская пыль? Колонисты будут ее сметать с батарей?" — спрашивает ученый.

Также представители Mars One не объясняют, как колонисты высадятся на поверхность Марса безопасным для человека способом. Возможно, у них нет конкретных расчетов.

"В целом технические проблемы можно решить, если будут на это средства. Все возможно, но не в таком варианте, как у ребят из Mars One. У них это не фантастика, а сказка", — уверен Ильин.

Анастасия и Екатерина говорят, что организаторы держат их в курсе событий, присылают письма с отчетами.

"Это сложно — начать подобный проект без капитала. В 2013 году ни у одной компании не было договоренностей по строительству техники, сейчас, насколько мне известно, предоставлено два концепта для полета. Недавно Mars One получили шесть миллионов долларов от инвестиционной компании, в ноябре нам сообщат дату последнего этапа. У человечества есть все шансы осуществить проект", — уверена Анастасия.