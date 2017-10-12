МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, показал опрос.

Такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании. Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети — 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части опрошенных (21%). участников социологического опроса "Sputnik.Мнения"

При этом в Великобритании выше доля тех, кто считает, что в выборы в других странах вмешивается Евросоюз: это мнение разделяют 18% британцев, при том что во Франции его придерживаются 8% респондентов, в Германии — 10% и в Польше — 12%.

Согласно данным опроса Sputnik.Мнения во всех странах о влиянии США на выборы чаще говорит молодежь (младше 35 лет) и люди с высшим образованием. Причем в Германии и Польше так ответили более половины молодых людей (55 и 51% соответственно). Среди людей с высшим образованием это мнение разделяют 53% поляков, 47% немцев, 46% французов, и 34% британцев.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Sputnik Какие страны вмешиваются в чужие выборы? Результаты опроса "Sputnik.Мнения"

Опрос был проведен старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, — IFop с 20 по 27 сентября. В нем приняли участие 3 228 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании и Польши. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.