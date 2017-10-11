Россельхознадзор проверит производство томатов, яблок и грибов в Белоруссии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россельхознадзор планирует в октябре провести инспекцию несколько белорусских предприятий, производящих томаты закрытого грунта, а также яблоки и шампиньоны, сообщило российское ведомство.

"Россельхознадзор планирует с 16 октября 2017 года инспектирование крупных предприятий по производству томатов закрытого грунта Республики Беларусь. Также в ходе предстоящего визита Россельхознадзор планирует проверить места производства и хранения яблок и грибов-шампиньонов, а также их поставок на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам анализа предоставленной белорусской стороной информации у Россельхознадзора возникли сомнения по поводу производственных показателей ряда предприятий, осуществляющих производство томатов. Поэтому ведомство считает необходимым осуществить проверку поставок белорусских томатов по объемам их производства и экспорта в Россию для недопущения ввоза "запрещенки".