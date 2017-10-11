В Ростове-на-Дону почти 500 человек получат помощь от властей после пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Почти 500 человек после крупного пожара на Театральном спуске в центре Ростова-на-Дону включены в список пострадавших, которым будет оказана помощь, сообщил заместитель губернатора области Михаил Корнеев.

Сильный пожар произошел 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

"На сегодняшний день сформировано 232 дела на 692 пострадавших на оказание материальной помощи, из которых 208 человек предварительно не включены в список по причинам несогласования их территориальными органами МЧС и миграционной службы по разным причинам", — заявил Корнеев журналистам на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Заместитель губернатора Ростовской области добавил, что отстаивать право на компенсацию им придется через суд.

Ранее сообщалось, что 187 человек, по данным учёта МВД и МЧС, не могут претендовать на получение компенсационных выплат, поскольку были зарегистрированы в другом месте, вне зоны ЧС. В Пролетарский и Кировский суды подано около 50 заявлений о признании места жительства в зоне пожара. Половина этих дел уже закончились в пользу заявителей.

"На сегодняшний день в суды поступило 66 заявлений от граждан, по 49 из них уже приняты положительные решения об установлении места проживания на месте пожара", — уточнил председатель Законодательного собрания области Александр Ищенко.