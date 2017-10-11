Туркменский алабай - надежный сторож и национальное достояние Туркменистана

АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Туркменский алабай, щенка которого президент России Владимир Путин получил в подарок от лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, — одна из древнейших собак на Земле, надежный сторож и защитник. Такого мнения придерживаются ученые, об этом же говорится в книге известного историка Овеза Гундогдыева, который много лет изучал культурное наследие народов Туркменистана.
Туркменский алабай или волкодав — разновидность среднеазиатской овчарки. Эта порода считается одной из самых древних на Земле. Одно из первых изображений алабая на территории Туркменистана датируется II веком до н.э. Это изображение мальчика, придерживающего за ошейник свирепого львоподобного пса на парфянском ритоне (рогообразном сосуде из слоновой кости), обнаруженном при раскопках на городище Старая Ниса под Ашхабадом.
По мнению ученых, родиной этих собак является Центральная Азия, откуда они были вывезены в Месопотамию, Индию, Китай.
Туркменский алабай (среднеазиатская овчарка)
В китайских источниках имеется упоминание о гигантских догах, такой пес в 1121 году до н.э. был подарен китайскому императору одним из среднеазиатских правителей. По мнению палеонтологов, в результате скрещивания разных форм местных собак, очень близких по типу, на территории Туркменистана была выведена порода собак, которая известна под названием "алабай".
Собака, охраняющая скот, играла важную роль в жизни предков туркмен. Так, в собрании священных текстов зороастрийцев "Авеста" предусмотрены суровые наказания за увечья или даже просто за плохое кормление собак.
Там, в частности, говорится: "Кто убьет собаку из стерегущих скот, стерегущих дом, охотничьих и обученных, душа того с большим криком и большим воем отойдет к будущей жизни, чем мог бы волк вопить, попав в глубочайшую западню". "Авеста" дает и пояснение, почему пастушью собаку так высоко ценили в древние времена: "Не стояли бы прочно мои дома на земле… если бы не было собаки, стерегущей скот и стерегущей дом".
Двустороннюю встречу в Сочи 11 октября глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов начал с подарка президенту России. Туркменский лидер по случаю прошедшего дня рождения передал Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.
Президент России во время посещения Республики Тыва в июле 2013 года.
Владимир Путин встретился с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России и их служебными собаками в подмосковной Балашихе. 22 июля 2011 года.
Президент России 3 октября 2016 года принял участие в выпуске шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции в основную часть природного заповедника "Оренбургский". Это был первый в мире управляемый выпуск копытных в дикую природу.
В 2009 году президент России инициировал создание программы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе. На фото: Владимир Путин в Центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, расположенного в Сочинском национальном парке, 4 февраля 2014 года.
Владимир Путин в "Приморском океанариуме" на острове Русский во Владивостоке, куда президент прибыл для участия в саммите АТЭС-2012.
Владимир Путин держит в руках цыпленка во время посещения колхоза АО Племзавода "Колос". 11 февраля 2000 года.
Президент России во время посещения животноводческого комплекса агрофирмы "Николаевская" в Саратовской области. 30 сентября 2004 года.
Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-старший во время встречи в семейном поместье Бушей "Уокерс Пойнт" под Кеннебанкпортом в штате Мэн. 2 июля 2007 года.
Владимир Путин 10 октября 2008 года познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Двух с половиной месячную самку уссурийского тигра назвали Машенькой. Позже Путин передал хищницу специалистам "Сафари-парка" в Геленджике.
Владимир Путин, Дмитрий Медведев и его золотистый ретривер Альдо на территории сочинской резиденции "Бочаров ручей". 14 августа 2009 года.
Владимир Путин с Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи - каракачанская овчарка, подаренная президенту болгарским коллегой Бойко Борисовым. Юмэ - пес породы акито-ину, которого Путину подарили представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами. 24 марта 2013 года.
Владимир Путин во время отдыха в Тыве. 13 октября 2008 года.
В сентябре 2012 года президент России Владимир Путин принял участие в научном эксперименте в рамках направленного на сохранение редкого вида журавлей – стерхов - проекта "Полет надежды". Главной целью акции было показать выращенным в питомнике птицам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимали за своего вожака, Владимир Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами.
В преддверии Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды в 2010 году Владимир Путин посетил Национальный парк "Лосиный остров", расположенный на северо-востоке Москвы.
В декабре 2016 года перед началом интервью в Кремле глава российского государства продемонстрировал японским журналистам телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури", что четырехлетняя Юмэ находится в отличной форме.
Президент России Владимир Путин во время посещения Приморского океанариума на острове Русский. 1 сентября 2013 года.
Владимир Путин и старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными на территории Уссурийского заповедника. После того как на хищницу надели спутниковый ошейник, ее отпустили. 31 августа 2008 года.
Глава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын в Тыве. 13 августа 2007 год.
Первым описал условия жизни и экстерьер алабая в 1927 году профессор С.Н. Боголюбский. Он же первым высказался и против того, чтобы алабая называли примитивной породой.
"Собак Туркменистана вовсе нельзя назвать примитивными, стоящими близко к волкообразным предкам. Они так же далеки от них, как доги и сенбернары. Это типичные собаки: хвост вверх, висячие уши, широкая морда, высокие ноги, разнообразный окрас, различный характер псовины, значительное развитие брылятости и т.д. Прямая голова без заметного перегиба, сильные зубы, сравнительно низкая черепная коробка, массивные лапы говорят нам, что естественный отбор не позволяет им превратиться в формы наших, более изнеженных, крупных пород", — пишет Боголюбский.
Несмотря на то, что в 1931 году был разработан стандарт алабая, и его частично использовали пограничники в патрульной и сторожевой службе, этой породе не было уделено должного внимания. В 1939 году Центральная школа служебного собаководства пограничных войск решила провести с алабаями опытную работу, которая показала, что они обладают великолепным чутьем и способностью к дрессировке на розыскной и сторожевой службе.
Всесоюзные соревнования служебных собак, проходившие в том же году, доказали преимущество алабаев по всем службам: Арчи стал победителем по розыскной службе, Пакет — по сторожевой, Кызыл — по караульной. Таким образом, алабаи превзошли на состязаниях представителей прославленных европейских служебных пород.
Но и после этого с ними не проводили заводской работы в питомниках. Их с удовольствием использовали в караульной службе, а в остальном выбор пал на немецкую овчарку. Туркменские же чабаны продолжали работать с породой, активно используя алабаев, как многие тысячелетия назад, в охране и выпасе скота.
Щенкам туркменских алабаев обязательно купируют уши и хвосты, посыпая раны золой. На хвосте оставляют 4-5 позвонков от основания. Этот древний обычай имел практическое значение. У собак удаляются наиболее уязвимые места, которые можно травмировать в схватках. Кроме того, срезание ушных раковин ведет к улучшению слуха.
Щенят приучают только к командам хозяина и с детства натаскивают на волка, стравливая с волчатами или кидая им шкуру. Такие собаки не боятся запахов крупных хищников и усваивают их повадки в схватках. Щенки алабаев постоянно находятся при отарах и сопровождают их при переходах. Слабые животные отсеиваются, но выжившие собаки вырастают здоровыми, сильными, с хорошо развитыми реакциями.
Резко континентальный климат Туркменистана, где в пустынях бесконечные ветры и холод сменяются жарой, а питьевой режим ограничен, требует для преодоления больших расстояний при перегонах отар хорошо развитой дыхательной и локомоторной систем. Они необходимы не только для преодоления трудных условий существования, но и для борьбы с хищниками.
Движения у алабая неторопливые, что некоторые исследователи принимают за "тяжелую рысь". Однако бег у этой породы свободный, но отары передвигаются медленно, поэтому и движения алабая экономичны и пружинисты. А на месте выпасов алабай выполняет роль стража, ложась где-нибудь на возвышенном месте. Впрочем, в случае опасности эта собака способна на молниеносные броски.
В настоящее время алабай, как и ахалтекинский конь, является национальным достоянием Туркмении, вывоз за границу чистокровных животных без официального разрешения невозможен.