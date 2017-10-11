Туркменский алабай - надежный сторож и национальное достояние Туркменистана

АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Туркменский алабай, щенка которого президент России Владимир Путин получил в подарок от лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, — одна из древнейших собак на Земле, надежный сторож и защитник. Такого мнения придерживаются ученые, об этом же говорится в книге известного историка Овеза Гундогдыева, который много лет изучал культурное наследие народов Туркменистана.

Туркменский алабай или волкодав — разновидность среднеазиатской овчарки. Эта порода считается одной из самых древних на Земле. Одно из первых изображений алабая на территории Туркменистана датируется II веком до н.э. Это изображение мальчика, придерживающего за ошейник свирепого львоподобного пса на парфянском ритоне (рогообразном сосуде из слоновой кости), обнаруженном при раскопках на городище Старая Ниса под Ашхабадом.

По мнению ученых, родиной этих собак является Центральная Азия, откуда они были вывезены в Месопотамию, Индию, Китай.

В китайских источниках имеется упоминание о гигантских догах, такой пес в 1121 году до н.э. был подарен китайскому императору одним из среднеазиатских правителей. По мнению палеонтологов, в результате скрещивания разных форм местных собак, очень близких по типу, на территории Туркменистана была выведена порода собак, которая известна под названием "алабай".

Собака, охраняющая скот, играла важную роль в жизни предков туркмен. Так, в собрании священных текстов зороастрийцев "Авеста" предусмотрены суровые наказания за увечья или даже просто за плохое кормление собак.

Там, в частности, говорится: "Кто убьет собаку из стерегущих скот, стерегущих дом, охотничьих и обученных, душа того с большим криком и большим воем отойдет к будущей жизни, чем мог бы волк вопить, попав в глубочайшую западню". "Авеста" дает и пояснение, почему пастушью собаку так высоко ценили в древние времена: "Не стояли бы прочно мои дома на земле… если бы не было собаки, стерегущей скот и стерегущей дом".

Первым описал условия жизни и экстерьер алабая в 1927 году профессор С.Н. Боголюбский. Он же первым высказался и против того, чтобы алабая называли примитивной породой.

"Собак Туркменистана вовсе нельзя назвать примитивными, стоящими близко к волкообразным предкам. Они так же далеки от них, как доги и сенбернары. Это типичные собаки: хвост вверх, висячие уши, широкая морда, высокие ноги, разнообразный окрас, различный характер псовины, значительное развитие брылятости и т.д. Прямая голова без заметного перегиба, сильные зубы, сравнительно низкая черепная коробка, массивные лапы говорят нам, что естественный отбор не позволяет им превратиться в формы наших, более изнеженных, крупных пород", — пишет Боголюбский.

Несмотря на то, что в 1931 году был разработан стандарт алабая, и его частично использовали пограничники в патрульной и сторожевой службе, этой породе не было уделено должного внимания. В 1939 году Центральная школа служебного собаководства пограничных войск решила провести с алабаями опытную работу, которая показала, что они обладают великолепным чутьем и способностью к дрессировке на розыскной и сторожевой службе.

Всесоюзные соревнования служебных собак, проходившие в том же году, доказали преимущество алабаев по всем службам: Арчи стал победителем по розыскной службе, Пакет — по сторожевой, Кызыл — по караульной. Таким образом, алабаи превзошли на состязаниях представителей прославленных европейских служебных пород.

Но и после этого с ними не проводили заводской работы в питомниках. Их с удовольствием использовали в караульной службе, а в остальном выбор пал на немецкую овчарку. Туркменские же чабаны продолжали работать с породой, активно используя алабаев, как многие тысячелетия назад, в охране и выпасе скота.

Щенкам туркменских алабаев обязательно купируют уши и хвосты, посыпая раны золой. На хвосте оставляют 4-5 позвонков от основания. Этот древний обычай имел практическое значение. У собак удаляются наиболее уязвимые места, которые можно травмировать в схватках. Кроме того, срезание ушных раковин ведет к улучшению слуха.

Щенят приучают только к командам хозяина и с детства натаскивают на волка, стравливая с волчатами или кидая им шкуру. Такие собаки не боятся запахов крупных хищников и усваивают их повадки в схватках. Щенки алабаев постоянно находятся при отарах и сопровождают их при переходах. Слабые животные отсеиваются, но выжившие собаки вырастают здоровыми, сильными, с хорошо развитыми реакциями.

Резко континентальный климат Туркменистана, где в пустынях бесконечные ветры и холод сменяются жарой, а питьевой режим ограничен, требует для преодоления больших расстояний при перегонах отар хорошо развитой дыхательной и локомоторной систем. Они необходимы не только для преодоления трудных условий существования, но и для борьбы с хищниками.

Движения у алабая неторопливые, что некоторые исследователи принимают за "тяжелую рысь". Однако бег у этой породы свободный, но отары передвигаются медленно, поэтому и движения алабая экономичны и пружинисты. А на месте выпасов алабай выполняет роль стража, ложась где-нибудь на возвышенном месте. Впрочем, в случае опасности эта собака способна на молниеносные броски.

В настоящее время алабай, как и ахалтекинский конь, является национальным достоянием Туркмении, вывоз за границу чистокровных животных без официального разрешения невозможен.