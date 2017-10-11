Президент Туркменистана подарил Путину щенка по кличке Верный

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече Совета глав-государств СНГ в Сочи подарил Владимиру Путину щенка породы туркменский алабай.

Перед началом двусторонних переговоров Бердымухамедов поздравил российского лидера с прошедшим днем рождения и передал в качестве подарка среднеазиатскую овчарку. "У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", — сказал он.

Глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков рассказал РИА Новости, что алабаи – собаки своенравные, особенно в отсутствие хозяина, но ко всем людям со "своей" территории относятся как к членам семьи.

Иншаков отметил, что представители этой породы, изначально выведенной для охраны пастбищ, сегодня проявляют себя как отличные телохранители.

"Великолепно караулит, сторожит, хороший телохранитель – такие помощники нужны президенту. У них это в крови, если над ним поработают, не думаю, что Владимиру Владимировичу требуется именно телохранитель, но верный друг и товарищ нужен всегда", — сказал собеседник агентства.

Лабрадор Конни

Животных Владимиру Путину дарили не раз. В 2000 году глава МЧС Сергей Шойгу передал президенту лабрадора по кличке Конни. Собаку воспитывали в специальном кинологическом центре министерства.

Обладателями щенков "первой собаки страны" впоследствии стали жители Ростовской и Смоленской областей. Конни обрела мировую известность после случая в Сочи, когда во время встречи Путина с Ангелой Меркель забежала в переговорную, чем очень напугала федерального канцлера. Позднее в интервью немецким СМИ российский президент признался, что не знал о том, что Меркель боится собак.

Баффи из Болгарии

Во время визита Путина в Софию в 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов подарил председателю российского правительства кобеля каракачанской породы.

Имя новому питомцу выбирали всей страной. В итоге премьер одобрил кличку Баффи, предложенную пятилетним Димой Соколовым из Москвы. Позднее Путин встретился с семьей мальчика, поблагодарил его и подарил ему мяч с автографом.

"Щенок Баффи поживает отлично. Рисует мне огромные лужи по всему дому и кучи, но при этом он, конечно, очень симпатичный парень и я его очень люблю", — рассказывал президент.

Мечта в подарок

Третью собаку российскому лидеру подарил губернатор японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ в 2012 году. Щенка породы акита-ину по кличке Юмэ (в переводе с японского – "мечта") преподнесли Путину в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами у побережья острова Хонсю.

В 2016 году президент показал подросшую Юмэ журналистам японской газеты "Ниппон". Представители СМИ отметили, что акита выглядит бодрой и веселой, но признались, что немного удивлены и испуганы началом встречи – пес их облаял.

"Правильно испугались, потому что она строгая собака", — ответил глава государства.