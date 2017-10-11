РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Президент Туркменистана подарил Путину щенка по кличке Верный

17:1111.10.2017
(обновлено: 17:19 11.10.2017)
015130
скачать видеоскопировать ссылкуполучить код

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече Совета глав-государств СНГ в Сочи подарил Владимиру Путину щенка породы туркменский алабай.

Путин показал японским журналистам собаку Юмэ
© РИА Новости
Путин показал японским журналистам собаку Юмэ

Перед началом двусторонних переговоров Бердымухамедов поздравил российского лидера с прошедшим днем рождения и передал в качестве подарка среднеазиатскую овчарку. "У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", — сказал он.

Глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков рассказал РИА Новости, что алабаи – собаки своенравные, особенно в отсутствие хозяина, но ко всем людям со "своей" территории относятся как к членам семьи.

Иншаков отметил, что представители этой породы, изначально выведенной для охраны пастбищ, сегодня проявляют себя как отличные телохранители.
"Великолепно караулит, сторожит, хороший телохранитель – такие помощники нужны президенту. У них это в крови, если над ним поработают, не думаю, что Владимиру Владимировичу требуется именно телохранитель, но верный друг и товарищ нужен всегда", — сказал собеседник агентства.

Лабрадор Конни

Животных Владимиру Путину дарили не раз. В 2000 году глава МЧС Сергей Шойгу передал президенту лабрадора по кличке Конни. Собаку воспитывали в специальном кинологическом центре министерства.

Владимир Путин и лабрадор Кони. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин до случая с лабрадором Кони не знал, что Меркель боится собак

Обладателями щенков "первой собаки страны" впоследствии стали жители Ростовской и Смоленской областей. Конни обрела мировую известность после случая в Сочи, когда во время встречи Путина с Ангелой Меркель забежала в переговорную, чем очень напугала федерального канцлера. Позднее в интервью немецким СМИ российский президент признался, что не знал о том, что Меркель боится собак.

Баффи из Болгарии

Во время визита Путина в Софию в 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов подарил председателю российского правительства кобеля каракачанской породы.

Имя новому питомцу выбирали всей страной. В итоге премьер одобрил кличку Баффи, предложенную пятилетним Димой Соколовым из Москвы. Позднее Путин встретился с семьей мальчика, поблагодарил его и подарил ему мяч с автографом.

Кот, подаренный Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ
© Фото : Наталья Бутина
Губернатор Акиты рассказал о "японских чертах" подаренного Путиным кота

"Щенок Баффи поживает отлично. Рисует мне огромные лужи по всему дому и кучи, но при этом он, конечно, очень симпатичный парень и я его очень люблю", — рассказывал президент.

Мечта в подарок

Третью собаку российскому лидеру подарил губернатор японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ в 2012 году. Щенка породы акита-ину по кличке Юмэ (в переводе с японского – "мечта") преподнесли Путину в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами у побережья острова Хонсю.

В 2016 году президент показал подросшую Юмэ журналистам японской газеты "Ниппон". Представители СМИ отметили, что акита выглядит бодрой и веселой, но признались, что немного удивлены и испуганы началом встречи – пес их облаял.

"Правильно испугались, потому что она строгая собака", — ответил глава государства.

Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов и президент РФ Владимир Путин с щенком породы алабай. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ноги, крылья и хвосты: звериные будни президента России
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена