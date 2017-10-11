В ГИБДД рассказали о росте числа ДТП с нарушением правил обгона

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ГИБДД РФ отмечает рост ДТП, связанных с нарушением правил обгона с участием автобусов, сообщил на пресс-конференции замглавы ведомства Владимир Кузин.

"Участилось количество ДТП, связанных с нарушением правила обгона с участием автобусов. К сожалению, две трети от общего числа всех подобных ДТП происходят по причине выезда на встречную полосу движения в местах, где это вообще запрещено правилами дорожного движения", — сказал Кузин.

По его словам, с начала года в России зарегистрировано более 1,5 тысячи ДТП, связанных с нарушением правил обгона, в результате которых погибли 397 человек, а более 2,5 тысячи получили ранения.

Подробнее о крупных ДТП с участием автобусов в России в 2017 году читайте в справке РИА Новости >>

