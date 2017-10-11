Житель Екатеринбурга рассказал о странном животном, вылезшем из унитаза

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Житель Екатеринбурга Алексей Юринов рассказал, что у него дома из унитаза вылезло странное животное.

"Увидели грязь в коридоре, думали, дети играли, но нет. До сих пор в шоке. Увидели в углу под одеждой длинный хвост, в комнатах закрыли везде двери и открыли входную дверь, лентяйкой тыкали эту тварь, выбежала на улицу", — написал мужчина в "ВКонтакте"

Он признался, что вся семья вначале очень испугалась, а затем побежала за фотоаппаратом.

Новость опубликовали в паблике "Инцидент Екатеринбург" , читатели которого пришли к выводу, что зверек похож на куницу. Возможно, дикое животное завел кто-то из соседей Юринова.

Ранее похожий случай произошел в Малайзии. Там из уборной в одном из домов вылезло змееобразное существо, которое было одновременно похоже на саламандру и огромную пиявку.