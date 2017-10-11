В Крыму начали готовить подъемное оборудование для автомобильной арки моста

Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе

Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Началась подготовка специального подъемного оборудования для автомобильной арки моста через керченский пролив, рассказал заместитель начальника организации-заказчика работ — ФКУ Упрдор "Тамань" Владислав Сафин.

Транспортировку арки к месту установки на фарватерные опоры начали ранним утром в среду. Движение судов и кораблей в канале Керченского пролива закрыто на 72 часа. Арку весом более пяти тысяч тонн переместили на плавучих опорах с помощью буксиров.

"Сейчас производится пусконаладка подъемного оборудования, проверка подъемных прядей, установка и тестирование датчиков мониторинга", — сказал Сафин журналистам.

После установки арки в ось автодорожного моста начнется длительный постепенный процесс нагружения и проверки оборудования, готовности всего механизма к подъему. После этого начнется сам подъем. Завершающая стадия – установка арки в проектное положение, ее закрепление и раскрепление ветровых связей.

Автодорожная арка конструктивно отличается от уже установленной железнодорожной, вес которой на тысячу тонн больше: cвязь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной 6 сантиметров. Во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы – упоры. Их демонтируют после того, как арка займет проектное положение на фарватере.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>