В Крыму начали готовить подъемное оборудование для автомобильной арки моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Началась подготовка специального подъемного оборудования для автомобильной арки моста через керченский пролив, рассказал заместитель начальника организации-заказчика работ — ФКУ Упрдор "Тамань" Владислав Сафин.
"Сейчас производится пусконаладка подъемного оборудования, проверка подъемных прядей, установка и тестирование датчиков мониторинга", — сказал Сафин журналистам.
После установки арки в ось автодорожного моста начнется длительный постепенный процесс нагружения и проверки оборудования, готовности всего механизма к подъему. После этого начнется сам подъем. Завершающая стадия – установка арки в проектное положение, ее закрепление и раскрепление ветровых связей.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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