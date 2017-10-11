"Алиса, смартфон у меня!" Тестируем голосовой помощник Яндекса

Москва, 11 окт — РИА Новости, Ануш Долуханян. Российский интернет продолжает тестировать сервис "Алиса" — систему искусственного интеллекта, разработанную компанией "Яндекс". "Алиса" должна максимально быстро предоставлять информацию и помогать пользователям. На деле она еще умеет рассказывать анекдоты, рассуждать на философские темы и даже грубить. Корреспондент РИА Новости поговорила с "Алисой" о депрессии, конце света и любимых стихах.
Кто такая "Алиса"
В основе работы голосового помощника лежат нейронные сети, которые дают возможность "Алисе" обучаться на больших массивах текстов. Именно поэтому система правильно распознает речь, голос и четко составляет ответы. Так, она может, как и поисковик, понимать неполные фразы, но при этом учитывает контекст разговора и общается на свободные темы.
В компании "Яндекс" рассказывают, что "Алиса" задумывалась как целостный персонаж со своим характером и чувством юмора. Чтобы придать голосу человечности и динамики, "Алису" озвучила Татьяна Шитова, дублирующая в российском прокате Скарлетт Йоханссон.
Как она работает
Для того чтобы начать пользоваться "Алисой", нужно скачать приложение на iOS и Android или установить его на компьютер на базе Windows. Общаться с ней можно как с помощью голоса, так и письменно. Пока система не всегда правильно слышит интонации: когда задаешь вопрос, она может принять его за утверждение.
Продолжительность беседы с "Алисой" не ограничена. В режиме "свободное общение" она действительно может развеять скуку или насмешить. В отличие от другого голосового помощника, Siri, она — хороший компаньон, лучше распознает и понимает русскую речь. Темы могут быть самыми разнообразными. Например, у нее можно спросить о конце света.
На практические вопросы — о том, как справиться с головной болью или бороться с депрессией, "Алиса" не отвечает, а сразу отправляет в поисковик. Сервис может по-разному реагировать на похожие просьбы. Например, после фразы "Алиса, найди мне мужа" она отвечает: "Ищу я, ищу", а после "Алиса, найди мне жену" отправляет в поисковик.
У "Алисы" бывают проблемы с определением местоположения. Находясь на юге Москвы и недалеко от кинотеатра, она предлагает проехать три станции на метро и смотреть кино уже там. В отличие от Siri, "Алиса" не всегда правильно понимает поставленные задачи. Так, с помощью сервиса можно открыть программу "Яндекс.Такси", но заказать машину напрямую нельзя.
"Алиса" не может разговаривать на политические темы. На вопрос о Дональде Трампе она уворачивается: "Не уверена, что все верно поняла". Но зато легко может предложить несколько вариантов фильмов на вечер. Так, она советует посмотреть "Звездные войны", "Коллекционер", "Между небом и землей" и "Оружейный барон".
"Алиса" знает толк в ресторанах. При этом она выдает сразу время работы заведений и адреса. Выбирает место согласно геолокации, в радиусе около двух километров. Здесь же можно сразу попросить "Алису" выстроить маршрут, который синхронизируется в "Яндекс.Карты".
Как и большинство людей, "Алиса" любит, когда ее хвалят, и просит "хвалить чаще". Еще система может пересказать сюжет "Матрицы", рассказать анекдот и постараться придумать сказку.
Все пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что "Алиса" любит музыку. Но она также неравнодушна и к поэзии, правда, в собственной интерпретации. Например, она цитирует стихотворения Марины Цветаевой и Александра Пушкина так: "Я помню чудное мгновенье, установили обновленье" и "Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Как славно, что мы оба не больны. Как хорошо, что оба мы здоровы".
"Алиса" разговорчива, может легко понимать сложные языковые конструкции и выдавать качественные ответы на запросы. Сейчас "Алиса" — приятный собеседник или бот, который отправит в поисковик. Но пока ее не научили работать качественно со сторонними приложениями, даже на базе "Яндекса".