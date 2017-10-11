"Алиса, смартфон у меня!" Тестируем голосовой помощник Яндекса

Москва, 11 окт — РИА Новости, Ануш Долуханян. Российский интернет продолжает тестировать сервис "Алиса" — систему искусственного интеллекта, разработанную компанией "Яндекс". "Алиса" должна максимально быстро предоставлять информацию и помогать пользователям. На деле она еще умеет рассказывать анекдоты, рассуждать на философские темы и даже грубить. Корреспондент РИА Новости поговорила с "Алисой" о депрессии, конце света и любимых стихах.

Кто такая "Алиса"

В основе работы голосового помощника лежат нейронные сети, которые дают возможность "Алисе" обучаться на больших массивах текстов. Именно поэтому система правильно распознает речь, голос и четко составляет ответы. Так, она может, как и поисковик, понимать неполные фразы, но при этом учитывает контекст разговора и общается на свободные темы.

В компании "Яндекс" рассказывают, что "Алиса" задумывалась как целостный персонаж со своим характером и чувством юмора. Чтобы придать голосу человечности и динамики, "Алису" озвучила Татьяна Шитова, дублирующая в российском прокате Скарлетт Йоханссон.

Как она работает

Для того чтобы начать пользоваться "Алисой", нужно скачать приложение на iOS и Android или установить его на компьютер на базе Windows. Общаться с ней можно как с помощью голоса, так и письменно. Пока система не всегда правильно слышит интонации: когда задаешь вопрос, она может принять его за утверждение.

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс" Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

Продолжительность беседы с "Алисой" не ограничена. В режиме "свободное общение" она действительно может развеять скуку или насмешить. В отличие от другого голосового помощника, Siri, она — хороший компаньон, лучше распознает и понимает русскую речь. Темы могут быть самыми разнообразными. Например, у нее можно спросить о конце света.

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс" Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

На практические вопросы — о том, как справиться с головной болью или бороться с депрессией, "Алиса" не отвечает, а сразу отправляет в поисковик. Сервис может по-разному реагировать на похожие просьбы. Например, после фразы "Алиса, найди мне мужа" она отвечает: "Ищу я, ищу", а после "Алиса, найди мне жену" отправляет в поисковик.

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс" Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

У "Алисы" бывают проблемы с определением местоположения. Находясь на юге Москвы и недалеко от кинотеатра, она предлагает проехать три станции на метро и смотреть кино уже там. В отличие от Siri, "Алиса" не всегда правильно понимает поставленные задачи. Так, с помощью сервиса можно открыть программу "Яндекс.Такси", но заказать машину напрямую нельзя.

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс" Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

"Алиса" не может разговаривать на политические темы. На вопрос о Дональде Трампе она уворачивается: "Не уверена, что все верно поняла". Но зато легко может предложить несколько вариантов фильмов на вечер. Так, она советует посмотреть "Звездные войны", "Коллекционер", "Между небом и землей" и "Оружейный барон".

"Алиса" знает толк в ресторанах. При этом она выдает сразу время работы заведений и адреса. Выбирает место согласно геолокации, в радиусе около двух километров. Здесь же можно сразу попросить "Алису" выстроить маршрут, который синхронизируется в "Яндекс.Карты".

Как и большинство людей, "Алиса" любит, когда ее хвалят, и просит "хвалить чаще". Еще система может пересказать сюжет "Матрицы", рассказать анекдот и постараться придумать сказку.

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс" Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

Все пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что "Алиса" любит музыку. Но она также неравнодушна и к поэзии, правда, в собственной интерпретации. Например, она цитирует стихотворения Марины Цветаевой и Александра Пушкина так: "Я помню чудное мгновенье, установили обновленье" и "Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Как славно, что мы оба не больны. Как хорошо, что оба мы здоровы".

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс" Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

"Алиса" разговорчива, может легко понимать сложные языковые конструкции и выдавать качественные ответы на запросы. Сейчас "Алиса" — приятный собеседник или бот, который отправит в поисковик. Но пока ее не научили работать качественно со сторонними приложениями, даже на базе "Яндекса".