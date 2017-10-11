РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Алиса, смартфон у меня!" Тестируем голосовой помощник Яндекса

15:4811.10.2017
(обновлено: 15:49 11.10.2017)
0590
© РИА НовостиВиртуальная голосовая помощница Алиса компании ЯндексВиртуальная голосовая помощница Алиса компании Яндекс
© РИА Новости

Москва, 11 окт — РИА Новости, Ануш Долуханян. Российский интернет продолжает тестировать сервис "Алиса" — систему искусственного интеллекта, разработанную компанией "Яндекс". "Алиса" должна максимально быстро предоставлять информацию и помогать пользователям. На деле она еще умеет рассказывать анекдоты, рассуждать на философские темы и даже грубить. Корреспондент РИА Новости поговорила с "Алисой" о депрессии, конце света и любимых стихах.

Московский офис отечественной ИТ-компании Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Королева мира": в соцсетях поделились впечатлениями от общения с "Алисой"

Кто такая "Алиса"

В основе работы голосового помощника лежат нейронные сети, которые дают возможность "Алисе" обучаться на больших массивах текстов. Именно поэтому система правильно распознает речь, голос и четко составляет ответы. Так, она может, как и поисковик, понимать неполные фразы, но при этом учитывает контекст разговора и общается на свободные темы.

В компании "Яндекс" рассказывают, что "Алиса" задумывалась как целостный персонаж со своим характером и чувством юмора. Чтобы придать голосу человечности и динамики,  "Алису" озвучила Татьяна Шитова, дублирующая в российском прокате Скарлетт Йоханссон.

Как она работает

Для того чтобы начать пользоваться "Алисой", нужно скачать приложение на iOS и Android или установить его на компьютер на базе Windows. Общаться с ней можно как с помощью голоса, так и письменно. Пока система не всегда правильно слышит интонации: когда задаешь вопрос, она может принять его за утверждение.

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"
Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

Продолжительность беседы с "Алисой" не ограничена. В режиме "свободное общение" она действительно может развеять скуку или насмешить. В отличие от другого голосового помощника, Siri, она — хороший компаньон, лучше распознает и понимает русскую речь. Темы могут быть самыми разнообразными. Например, у нее можно спросить о конце света.

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"
Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

На практические вопросы — о том, как справиться с головной болью или бороться с депрессией, "Алиса" не отвечает, а сразу отправляет в поисковик. Сервис может по-разному реагировать на похожие просьбы. Например, после фразы "Алиса, найди мне мужа" она отвечает: "Ищу я, ищу", а после "Алиса, найди мне жену" отправляет в поисковик.

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"
Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

У "Алисы" бывают проблемы с определением местоположения. Находясь на юге Москвы и недалеко от кинотеатра, она предлагает проехать три станции на метро и смотреть кино уже там. В отличие от Siri, "Алиса" не всегда правильно понимает поставленные задачи. Так, с помощью сервиса можно открыть программу "Яндекс.Такси", но заказать машину напрямую нельзя.

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"
Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

"Алиса" не может разговаривать на политические темы. На вопрос о Дональде Трампе она уворачивается: "Не уверена, что все верно поняла". Но зато легко может предложить несколько вариантов фильмов на вечер. Так, она советует посмотреть "Звездные войны", "Коллекционер", "Между небом и землей" и "Оружейный барон".

Сравнение голосовых помощников различных платформ. Архивное фото
© AP Photo / Eric Risberg
Ученые назвали самый глупый искусственный интеллект

"Алиса" знает толк в ресторанах. При этом она выдает сразу время работы заведений и адреса. Выбирает место согласно геолокации, в радиусе около двух километров. Здесь же можно сразу попросить "Алису" выстроить маршрут, который синхронизируется в "Яндекс.Карты".

Как и большинство людей, "Алиса" любит, когда ее хвалят, и просит "хвалить чаще". Еще система может пересказать сюжет "Матрицы", рассказать анекдот и постараться придумать сказку.

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"
Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

Все пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что "Алиса" любит музыку. Но она также неравнодушна и к поэзии, правда, в собственной интерпретации. Например, она цитирует стихотворения Марины Цветаевой и Александра Пушкина так: "Я помню чудное мгновенье, установили обновленье" и "Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Как славно, что мы оба не больны. Как хорошо, что оба мы здоровы".

Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"
Виртуальная голосовая помощница "Алиса" компании "Яндекс"

"Алиса" разговорчива, может легко понимать сложные языковые конструкции и выдавать качественные ответы на запросы. Сейчас "Алиса" — приятный собеседник или бот, который отправит в поисковик. Но пока ее не научили работать качественно со сторонними приложениями, даже на базе "Яндекса".

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена