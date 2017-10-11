В Москву прибыли пятеро российских детей, вывезенных из Ирака

Женщины из Чечни и других регионов, ищущие своих детей и внуков. Архивное фото

Женщины из Чечни и других регионов, ищущие своих детей и внуков. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пять российских детей, вывезенных из зоны боевых действий в Ираке, прибыли в Москву, передает корреспондент РИА Новости.

Дети из Чечни и Дагестана прилетели в столичный аэропорт "Внуково" в 13.09, их встречают уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее Москалькова заявляла, что активно занимается возвращением российских детей из Ирака совместно с сенатором из Чечни Зиядом Сабсаби.

Кадыров в августе выложил в Instagram видеоролик RT, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.

Поиски родственников сирот начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде.

Всего за последние два месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили четырех женщин и 16 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенных из зоны войны.

База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти трети из них меньше трех лет.