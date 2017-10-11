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Общество

Страховщики рассказали, сколько автомобилистов в России ездят без ОСАГО

13:1911.10.2017
0600
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО. Архивное фотоСтраховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт — РИА Новости. Российские страховщики последние годы терпят убытки в сфере ОСАГО. Так, в стране до 6 миллионов граждан ездят без полисов ОСАГО, а поддельными бланками соответствующих полисов пользуются до 1 миллиона человек. Об этом в среду рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

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"В последние годы страховщики терпят убытки в сфере продажи полисов ОСАГО. Так, есть ряд регионов, где убыточность по ОСАГО высокая — свыше 100%, и ряд страховщиков из этих регионов пытаются уходить. В результате возникают очереди и ряд граждан, а это достаточно большие объемы, по нашим подсчетам, 4-6 миллионов, просто ездят без полисов ОСАГО. И если средняя стоимость ОСАГО составляет 6 тысяч рублей и если до 6 миллионов человек его не купили, то свыше 10 миллиардов рублей страховые компании недополучают премий", — рассказал он на пресс-конференции в Челябинске.

Ефремов уточнил, что также большой проблемой в сфере мошенничества с ОСАГО являются поддельные бумажные бланки. "По нашим данным, на руках находится до 1 миллиона бланков, а это от 6 до 10 миллиардов рублей недополученных страховых премий, что тоже приводит к убыточности компаний", — добавил он.

Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ефремов отметил, что РСА осознает, что автострахование — это бизнес, и он должен приносить прибыль, а работать в убыток компаниям сложно, тем более что этот вид бизнеса социальный, и поднимать стоимость тарифа не всегда хорошо. Поэтому, на его взгляд, страховые компании уходят с рынка, в настоящее время в России страхованием ОСАГО занимаются 63 компании, а первоначально их было более 200.

Как пояснил начальник управления экономической безопасности ГУМВД России по региону Анатолий Сабодаш, в области полицейские экипажи ориентированы на выявление поддельных полисов ОСАГО, которых ежедневно выявляется от 3 до 10. "Также граждане должны знать, что им грозит уголовная ответственность за это", — отметил он.

По данным РСА, в первом полугодии 2017 года показатель по частоте страховых случаев вырос и составил 8% против 7,7% за аналогичный период 2016 года. В 2017 году средняя выплата в России по страховому случаю составила 78,2 тысячи рублей, в 2016 году — 64,7 тысячи рублей.

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