Страховщики рассказали, сколько автомобилистов в России ездят без ОСАГО

ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт — РИА Новости. Российские страховщики последние годы терпят убытки в сфере ОСАГО. Так, в стране до 6 миллионов граждан ездят без полисов ОСАГО, а поддельными бланками соответствующих полисов пользуются до 1 миллиона человек. Об этом в среду рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.
Ефремов уточнил, что также большой проблемой в сфере мошенничества с ОСАГО являются поддельные бумажные бланки. "По нашим данным, на руках находится до 1 миллиона бланков, а это от 6 до 10 миллиардов рублей недополученных страховых премий, что тоже приводит к убыточности компаний", — добавил он.
Как пояснил начальник управления экономической безопасности ГУМВД России по региону Анатолий Сабодаш, в области полицейские экипажи ориентированы на выявление поддельных полисов ОСАГО, которых ежедневно выявляется от 3 до 10. "Также граждане должны знать, что им грозит уголовная ответственность за это", — отметил он.
По данным РСА, в первом полугодии 2017 года показатель по частоте страховых случаев вырос и составил 8% против 7,7% за аналогичный период 2016 года. В 2017 году средняя выплата в России по страховому случаю составила 78,2 тысячи рублей, в 2016 году — 64,7 тысячи рублей.