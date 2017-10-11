Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая

СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный.

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", — сказал он в начале встречи.

Бердымухамедов подчеркнул, что Путин очень много делает для экологии.

"У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", — добавил президент Туркмении. Собаке дали кличку Верный.

После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал его оттуда, а затем передал Путину.

Путин известен как большой любитель собак и иностранные лидеры нередко дарят их российскому президенту. Так, в 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов преподнес Путину щенка болгарской овчарки, которую назвали Баффи. В 2012 году глава японской префектуры Акита подарил президенту акита-ину по кличке Юмэ (Мечта).