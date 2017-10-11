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Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая

12:2511.10.2017
(обновлено: 12:55 11.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный.

Берлускони подарил Путину пододеяльник
© Фото предоставлено компанией Lenzuolissimi
Ручная работа: Берлускони подарил Путину пододеяльник
"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", — сказал он в начале встречи.

Бердымухамедов подчеркнул, что Путин очень много делает для экологии.

"У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", — добавил президент Туркмении. Собаке дали кличку Верный.

Кот, подаренный Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ
© Фото : Наталья Бутина
Губернатор Акиты рассказал о "японских чертах" подаренного Путиным кота
После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал его оттуда, а затем передал Путину.

Путин известен как большой любитель собак и иностранные лидеры нередко дарят их российскому президенту. Так, в 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов преподнес Путину щенка болгарской овчарки, которую назвали Баффи. В 2012 году глава японской префектуры Акита подарил президенту акита-ину по кличке Юмэ (Мечта).

Владимир Путин и собаки, породистые и не очень
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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7 декабря Владимир Путин началом интервью телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури" показал японским журналистам собаку Юмэ породы акита, которую ему подарили в 2012 году. Журналисты отметили, что Юмэ бодрая и веселая, но признались, что немного удивлены и испуганы таким началом встречи.
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Щенка по кличке Юмэ подарили президенту четыре года назад представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ июле 2007 года президент России Владимир Путин познакомился с собакой бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в семейном поместье Бушей "Уокерс Пойнт" под Кеннебанкпортом в штате Мэн.Президент России Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-старший во время встречи в семейном поместье Бушей Уокерс Пойнт под Кеннебанкпортом в штате Мэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В июле 2007 года президент России Владимир Путин познакомился с собакой бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в семейном поместье Бушей "Уокерс Пойнт" под Кеннебанкпортом в штате Мэн.
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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22 июля 2011 года Владимир Путин побывал в расположении отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России в подмосковной Балашихе. В одном ряду с солдатами стоял золотистый лабрадор по кличке Бонни. Путин погладил собаку, а та в ответ подала ему лапу.
© AFP 2017 / Nikolay DoychinovВ ноябре 2010 года премьер Владимир Владимирович получил в подарок от болгарского коллеги Бойко Борисова щенка болгарской каракачанской овчарки Баффи.Владимир Путин с собакой, подаренной ему болгарским премьер-министром Бойко Борисовым после их пресс-конференции в Софии, Болгария
© AFP 2017 / Nikolay Doychinov
В ноябре 2010 года премьер Владимир Владимирович получил в подарок от болгарского коллеги Бойко Борисова щенка болгарской каракачанской овчарки Баффи.
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Хорошо знает Владимира Путина золотистый ретривер Альдо - любимая собака Дмитрия Медведева.
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13 августа 2007 года. Глава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын.
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