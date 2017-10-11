ГД приняла закон о госконтроле за соблюдением трудового законодательства

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон об уточнении порядка государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

Документ устанавливает возможность проведения органами госконтроля проверки соблюдения работодателями требований трудового законодательства, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР.

Это позволит государственным инспекторам труда контролировать соблюдение предоставляемых работникам гарантий по установлению районных коэффициентов к зарплате и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по досрочному назначению страховой пенсии по старости по отдельным видам работ, что будет способствовать защите трудовых прав работников.