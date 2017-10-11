Опрос показал, как россияне относятся к Октябрьской революции 1917 года

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россияне по-прежнему расходятся в оценках результатов Октябрьской революции: число тех, кто считает, что она произошла в интересах большей части общества, примерно соответствует числу тех, кто думает иначе; в то же время большинство россиян оценивают последствия революции для страны в целом положительно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, представленные в среду на пресс-конференции.

Как выяснили социологи, 46% опрошенных считают, что революция произошла в интересах большей части общества, однако столько же процентов с этим не согласны.

Последствия Октябрьской революции для страны в целом оцениваются скорее положительно: 38% респондентов заявили, что "она дала толчок социальному и экономическому развитию страны", 23% — "открыла новую эру в истории России". Социологи отмечают следующую особенность: такие ответы склонно давать не только старшее поколение, но и молодежь.

Наибольшие симпатии из числа действовавших в то время партий вызывают большевики – их могли бы поддержать 32% сегодняшних респондентов. Однако здесь социологи фиксируют перекос в сторону людей пенсионного возраста. В то же время более трети опрошенных не выступили бы на стороне ни одного из политических течений.

Опрос ВЦИОМ также выявил ослабление крайних позиций во взглядах на понятие "революции в целом": она все больше воспринимается как сложное и противоречивое явление, имеющее как негативные, так и позитивные аспекты. Данные опроса 2016 года показали, что 57% респондентов характеризовали революцию как историческую неизбежность, четверть — как потрясения и жертвы, еще 11% — как обновление общества.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 3-5 октября среди 1,8 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Всероссийские опросы ВЦИОМ проводил в 2005-2017 годах. Опрос "Экспресс" проводился 3-4 декабря 2016 года среди 1,6 тысячи респондентов, статпогрешность не превышает 3,5%.