Опрос показал, как россияне относятся к Октябрьской революции 1917 года

11:2511.10.2017
(обновлено: 11:26 11.10.2017)
28200
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россияне по-прежнему расходятся в оценках результатов Октябрьской революции: число тех, кто считает, что она произошла в интересах большей части общества, примерно соответствует числу тех, кто думает иначе; в то же время большинство россиян оценивают последствия революции для страны в целом положительно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, представленные в среду на пресс-конференции.
Как выяснили социологи, 46% опрошенных считают, что революция произошла в интересах большей части общества, однако столько же процентов с этим не согласны.
Последствия Октябрьской революции для страны в целом оцениваются скорее положительно: 38% респондентов заявили, что "она дала толчок социальному и экономическому развитию страны", 23% — "открыла новую эру в истории России". Социологи отмечают следующую особенность: такие ответы склонно давать не только старшее поколение, но и молодежь.
Наибольшие симпатии из числа действовавших в то время партий вызывают большевики – их могли бы поддержать 32% сегодняшних респондентов. Однако здесь социологи фиксируют перекос в сторону людей пенсионного возраста. В то же время более трети опрошенных не выступили бы на стороне ни одного из политических течений.
Опрос ВЦИОМ также выявил ослабление крайних позиций во взглядах на понятие "революции в целом": она все больше воспринимается как сложное и противоречивое явление, имеющее как негативные, так и позитивные аспекты. Данные опроса 2016 года показали, что 57% респондентов характеризовали революцию как историческую неизбежность, четверть — как потрясения и жертвы, еще 11% — как обновление общества.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 3-5 октября среди 1,8 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Всероссийские опросы ВЦИОМ проводил в 2005-2017 годах. Опрос "Экспресс" проводился 3-4 декабря 2016 года среди 1,6 тысячи респондентов, статпогрешность не превышает 3,5%.
«Большевик Ленин все жил, да жил, и протестовал против нового правительства, и мешал ему во всем. Керенский все ему прощал» (запись одного из учеников).
«Я не могу сочувствовать революции, так как с каждым днем становится жить все хуже и хуже» (цитата из текста ученика).
«Показали свободу из пушек и пулеметов. Начали ходить со знаменами и кричать «Да здравствует свобода! Свобода!», а сами не понимали, что кричали. Сколько народу погибло. Слава вам, борцам за настоящую свободу. Вечная вам память» (цитата из текста ученика).
«Я прямо плакал, смотря на погребальную процессию. Мы тогда на колокольне были и все видно было, сколько народу перебили. А свободы нет как нет, и не будет никогда» (из воспоминаний одного из учеников).
«Кровавая битва, огромный удар на Россию, произошла 28 октября 1917 года. На улице был слышен гул пушек и стоны павших героев за милую родину...
...Крики и плач бедных матерей над своими незабвенными трупами милых детей, у которых была жизнь вся впереди, но зато они пали геройской смертью, желая спасти свою милую родину...
...Длилась гражданская война шесть дней. Брат шел на брата, лилась братская кровь большим ручьем...
...Я помню, еще когда я учил в истории рассказ о двух братьях, Каине и Гевеле, и Каин убил Гевеля, кровь Гевеля из-под земли кричала, что брат убил брата. Такой же ужасный крик теперь будет от стольки крови Гевеля, когда они будут кричать Каину: «Каин, зачем вы убили ваших братьев?!» (цитата из текста ученика).
«Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкова переулка, то стреляли с двух сторон. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз мы вышли на двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом, в окно над нашей квартирой, попала пуля. Я ходил ее смотреть» (цитата из текста ученика).
«Из дней, в которых совершился переворот в России, в моей памяти останется навсегда день 4 марта 1917 года. В первые дни революционного движения я никуда не выходил из дому и мало знал, что происходит в центре Москвы, потому что далеко жил от центра. 4 марта я направился к Тверской улице...
...И вот, когда я вышел к Кремлю, я увидел необыкновенное зрелище: тротуары были запружены народом, а войска шли и ехали с красными флагами и революционными надписями...
...Всюду я слышал, что войска и народ слились воедино. Старое правительство было свергнуто, и настали радостные дни свободы...
...Весь народ радовался по случаю такого события и выражал чувства любви и ликования в революционных песнях и криках «ура». Все это посылалось солдатам и офицерам, которые ехали и шли по улицам...
...Было что-то необыкновенное, захватила в свой водоворот нового пришельца эта гигантсткая волна радости, которая не так скоро выпускала тех, кто в нее попадал...
Я пел песни и кричал «ура», и только к вечеру я, уставший, пришел домой. На следующий день у меня болела голова и горло, но эта боль была мне приятна. 4 марта мне не забыть никогда» (цитата из текста ученика).