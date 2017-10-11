Опрос показал, что россияне считают новую революцию недопустимой для страны

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян считает новую революцию для России недопустимой, лишь 5% желают подобного развития событий в стране, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, презентованные в среду на пресс-конференции.

Социологи выяснили, что в настоящее время лишь немногие желают в России новой революции. Так, по данным этого года, только 5% дали положительный ответ, тогда как абсолютное большинство — 92% — считает революцию недопустимой. Вероятной ее называют 30%, не согласны с этим 61% респондентов.

При этом ВЦИОМ приводит данные компании "Медиалогия", которая проанализировала упоминаемость темы "Октябрьская революция" в российских СМИ и сравнила 2016 и 2017 годы.

"В этом году отмечен больший интерес СМИ к теме революции. За первые десять месяцев 2016 года было зафиксировано 48,7 тысяч сообщений, за аналогичный период 2017 года – 114,6 тысяч сообщений", — говорится в материале.

Самыми заметными в 2017 году темами также стали: в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил тему столетия революции 1917 года, он призвал к честному анализу событий и заверил, что Россия не вернется к фальшивым догмам прошлого; обсуждалось восстановление выходного дня 7 ноября; совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ предложил Кремлю провести в честь 100-летней годовщины революции 1917 года и уголовную, и административную амнистию.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 3-5 октября среди 1,8 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Всероссийские опросы ВЦИОМ проводил в 2005-2017 годах.