Опрос показал, что россияне считают новую революцию недопустимой для страны

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян считает новую революцию для России недопустимой, лишь 5% желают подобного развития событий в стране, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, презентованные в среду на пресс-конференции.
Социологи выяснили, что в настоящее время лишь немногие желают в России новой революции. Так, по данным этого года, только 5% дали положительный ответ, тогда как абсолютное большинство — 92% — считает революцию недопустимой. Вероятной ее называют 30%, не согласны с этим 61% респондентов.
При этом ВЦИОМ приводит данные компании "Медиалогия", которая проанализировала упоминаемость темы "Октябрьская революция" в российских СМИ и сравнила 2016 и 2017 годы.
"В этом году отмечен больший интерес СМИ к теме революции. За первые десять месяцев 2016 года было зафиксировано 48,7 тысяч сообщений, за аналогичный период 2017 года – 114,6 тысяч сообщений", — говорится в материале.
«Показали свободу из пушек и пулеметов. Начали ходить со знаменами и кричать «Да здравствует свобода! Свобода!», а сами не понимали, что кричали. Сколько народу погибло. Слава вам, борцам за настоящую свободу. Вечная вам память» (цитата из текста ученика).
«Я прямо плакал, смотря на погребальную процессию. Мы тогда на колокольне были и все видно было, сколько народу перебили. А свободы нет как нет, и не будет никогда» (из воспоминаний одного из учеников).
...Я помню, еще когда я учил в истории рассказ о двух братьях, Каине и Гевеле, и Каин убил Гевеля, кровь Гевеля из-под земли кричала, что брат убил брата. Такой же ужасный крик теперь будет от стольки крови Гевеля, когда они будут кричать Каину: «Каин, зачем вы убили ваших братьев?!» (цитата из текста ученика).
«Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкова переулка, то стреляли с двух сторон. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз мы вышли на двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом, в окно над нашей квартирой, попала пуля. Я ходил ее смотреть» (цитата из текста ученика).
«Из дней, в которых совершился переворот в России, в моей памяти останется навсегда день 4 марта 1917 года. В первые дни революционного движения я никуда не выходил из дому и мало знал, что происходит в центре Москвы, потому что далеко жил от центра. 4 марта я направился к Тверской улице...
Я пел песни и кричал «ура», и только к вечеру я, уставший, пришел домой. На следующий день у меня болела голова и горло, но эта боль была мне приятна. 4 марта мне не забыть никогда» (цитата из текста ученика).
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Самыми заметными в 2017 году темами также стали: в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил тему столетия революции 1917 года, он призвал к честному анализу событий и заверил, что Россия не вернется к фальшивым догмам прошлого; обсуждалось восстановление выходного дня 7 ноября; совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ предложил Кремлю провести в честь 100-летней годовщины революции 1917 года и уголовную, и административную амнистию.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 3-5 октября среди 1,8 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Всероссийские опросы ВЦИОМ проводил в 2005-2017 годах.
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