ГД приняла закон о повышении штрафов для непропустивших пешеходов водителей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о повышении штрафов до 2,5 тысяч рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

Поправки вносятся в КоАП, устанавливается административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

В действующей редакции КоАП установлен штраф в размере 1500 рублей.