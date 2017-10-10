Горбачев заявил, что не будет уезжать на Запад и останется в России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев пообщался с читателями на презентации своей новой книги "Остаюсь оптимистом", поделился мыслями о перестройке, о личности Леонида Брежнева, о нынешних событиях в Каталонии и прокомментировал расхожее мнение о своей популярности на Западе.

Ведущим встречи единственного президента СССР с читателями, которая состоялась в книжном магазине "Москва", символично стал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Зашедшим в этот вечер за любой другой книгой до некоторых полок добраться было непросто — очередь желающих увидеть и послушать единственного президента СССР, получить подписанную им книгу протянулась через все залы магазина.

Бывший советский лидер рассказал, почему остается оптимистом и почему решил написать новую автобиографию. Идея книги, по его словам, принадлежит издателям — Горбачев получил от них письмо с предложением осуществить такой проект.

Сама книга, как отметил автор, это "сборная солянка", он вспоминает события разных лет, в ней есть и кое-что из ранее выходивших книг. "Поэтому я и говорю: сборная солянка. Вкусно, интересно — это вам еще судить, у каждого свой вкус, может, вы любите совсем другую солянку", — сказал Горбачев с улыбкой.

Один из читателей поинтересовался у бывшего лидера Советов, ощущает ли он вину за неудавшуюся перестройку. Горбачев возразил, что придерживается совсем другого мнения по этому поводу.

"Благодаря тому, что она состоялась, и несмотря на то, что ее оборвали и после нее все время пихали, она такой толчок дала и нашей стране, нашим людям, но и весь мир пришел в движение", — убежден инициатор перестройки.

Кто-то спросил его об отношении к фигуре одного из предшественников на посту генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

"Брежнев? Это вообще явление и в политике, и в обществе очень интересное, неоднозначное", — отметил в ответ Горбачев, добавив, что и "выводы из его истории тоже полезные".

"Я видел Леонида Ильича, когда он еще был относительно молодым… Его любили как человека, он душевный был человек, но и грехов было порядочно. Не буду перечислять — мы же не для этого собрались", — напомнил он.

Политика попросили высказать мнение и о нынешних событиях в испанской Каталонии и о том, видит ли он параллели между нынешней ситуации там и событиями в СССР перед распадом.

"Позвольте мне оставить без внимания пока, пока не будем уходить от своей темы. У нас несколько "Каталоний", еще придется нам разбираться в этом и надо разбираться. Мы должны знать свою историю, мы должны выводы из нее делать", — подчеркнул Горбачев.

В этот вечер ему адресовали и вопросы, и критику, и обычные "спасибо" — дважды вместо ожидаемых вопросов звучали слова благодарности за вывод советских войск из Афганистана в 1988 году.

Напомнили политику и распространенное мнение о том, что на Западе он более популярен, чем у себя в стране. "Но я не буду выезжать на Запад, я буду жить в России", — сказал Горбачев.