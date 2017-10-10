Горбачев о перестройке: "весь мир пришел в движение"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что хотя процесс перестройки оборвали, она "привела в движение" весь мир.
Во вторник в книжном магазине "Москва" проходит презентация новой книги Горбачева "Остаюсь оптимистом".
"Я другого мнения придерживаюсь: благодаря тому, что она состоялась, и несмотря на то, что ее оборвали и после неё все время пихали, она такой толчок дала и (не только) нашей стране, нашим людям, но и весь мир пришёл в движение", — сказал Горбачёв в ответ на вопрос одного из читателей, поинтересовавшегося, ощущает ли бывший советский лидер вину за то, что перестройка не удалась.
В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев. В 1985–1988 годах он произвел радикальные изменения во внешнеполитическом курсе СССР. Для демократизации советского общества Горбачев поддержал курс на гласность и перестройку, а также сделал шаги к улучшению отношений с капиталистическими странами — подписав договоры по разоружению и выводу советских войск из Афганистана.
В декабре 1991 года Горбачев сложил с себя и полномочия президента СССР.
На XXVII съезде КПСС Михаил Горбачев назвал принципиальным вопрос о расширении гласности: "Это вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их участия в управлении".
В 1988 году, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, Михаил Горбачев заявил, что "применение силы или угроза ее применения" не может больше быть "инструментом внешней политики". В заключительной части своей речи он отметил прогресс в налаживании отношений между СССР и США и провозгласил одностороннее сокращение армии, конверсию оборонной промышленности и начало вывода части войск из Восточной Европы и Монголии.
Во время перестройки стала популярна так называемая "детская дипломатия". Одним из таких дипломатов в 1988 году стал американский 9-летний школьник из Лос-Анджелеса Брэд Корреа, который привез в СССР "послание мира". Мальчик побывал в Москве, Ленинграде, Киеве.
30 мая – 5 июня 1990 года состоялся государственный визит первого президента СССР Михаила Горбачева в США. В своем приветственном слове Джордж Буш призвал советского лидера и дальше способствовать "процессу создания новой Европы", отметив, что США "хотят видеть успех перестройки". Этому визиту предшествовала встреча Горбачева и Буша на Мальте в 1989 году, когда СССР и США "похоронили холодную войну на дне теплого Средиземного моря".
В 1985 году была объявлена очередная в истории СССР антиалкогольная кампания — так называемый "горбачевский сухой закон". Кампания сопровождалась интенсивной пропагандой трезвости. Повсюду распространялись плакаты и статьи о вреде и недопустимости потребления алкоголя и о том, что пьянство не свойственно русскому народу.
В 1979 году, за год до Олимпиады-80, в фирменных киосках в Москве началась массовая продажа культового напитка "Пепси". Бутылка 0,33 стоила 45 копеек - в два раза больше пол-литровой бутылки отечественного "Дюшеса" или "Буратино". 6 февраля 1981 года производство "Пепси-колы" было запущено в Новосибирске.
8 декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась советско-американская встреча на высшем уровне, в ходе которой Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
31 января 1990 года в Москве на Пушкинской площади открылся первый российский ресторан компании "Макдоналдс". В день открытия в ресторане побывали 30 тысяч посетителей, что стало рекордом для сети McDonald’s. Об очередях в "Макдоналдс" времен 90-х до сих пор слагают легенды.
29 мая - 2 июня 1988 года в Москве состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Американский президент по просьбе Горбачева выступил перед студентами МГУ с лекцией о свободных рынках. Это было беспрецедентным случаем для советской истории - стратегический противник открыто пропагандировал советской молодежи свои ценности.
В марте 1989 года состоялись выборы Съезда народных депутатов СССР, первые выборы высшего органа власти СССР, на которых избирателям впервые предоставлялся выбор между несколькими кандидатами. Съезд открылся 25 мая 1989 года. Спустя 20 лет после съезда его делегат историк Юрий Афанасьев так характеризовали то время: "Люди надеялись, это был всплеск надежд, что можно жить и по-другому".
В середине 80-х в стране достиг пика дефицит товаров, рост номинальных доходов и накоплений населения. 19 ноября 1986 года власти приняли закон "Об индивидуальной трудовой деятельности" и разрешили гражданам параллельные заработки в свободное от основной работы время. Через два года был принят Закон СССР "О кооперации в СССР". На прилавках появилась "кооперативная" одежда и обувь. Качество продукции "цеховиков" оставляло желать лучшего, но проблема "нечего надеть" была решена.
Выражение "в магазине что-то выбросили" означало, что что-то очень дефицитное вдруг появилось в продаже. Цена пары импортных сапог могла достигать размеров месячной зарплаты инженера, но за ними все равно выстраивались длинные очереди, в которых "больше двух в одни руки не давали".
"Музыканты за мир". Так назывался первый в СССР Международный фестиваль, который состоялся в мае 1988 года в Зеленом театре Парка Горького. Так случилось, что он проходил в дни исторической встречи Михаила Горбачёва с Рональдом Рейганом в Москве. Целый месяц в ЦПКиО царил дух перемен, о жажде которых в 1986 году впервые спел Виктор Цой.
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