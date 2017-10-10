В Сочи Путин пообщается с участниками Фестиваля молодежи и студентов

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается с участниками Фестиваля молодежи и студентов в Сочи, планируется свободное общение, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что в дни Валдайского форума Путин также в различных форматах пообщается с участниками фестиваля молодежи и студентов 21-го октября он примет участие в некоторых секциях по обсуждению различных вопросов в рамках фестиваля, пообщается с участниками, посетит закрытые", — сказал Песков.