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Общество

Эксперты видят запрос на либерализацию среди россиян перед выборами-2018

16:2910.10.2017
(обновлено: 16:30 10.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Опрос "Левада-центра" об электоральных предпочтениях россиян на предстоящих в 2018 году президентских выборах, в случае отказа от участия в кампании Владимира Путина, показал существующий в обществе запрос на либерализацию и вместе с тем отсутствие серьезной альтернативы, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

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Более половины россиян не смогли назвать "своего" кандидата на президентских выборах, за которого они отдали бы голоса, если бы Владимир Путин не стал выдвигаться. При этом на вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли уже в ближайшее воскресенье, 52% назвали именно Путина. В топ-3 также попали лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский (по 2%). Опрос "Левада-центра" проводился 15-19 сентября среди 1600 человек в 48 регионах страны.

"Альтернативы нет. Как бы это не нравилось оппозиции, но сейчас альтернативы нет, слишком мощная политическая фигура", — сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя результаты опроса.

По словам аналитика, весьма показательно, что опрошенные не выделили принципиально нового кандидата, а сделали ставку "на тех коней, которые, как известно, борозды не портят".

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи с Владимиром Путиным. 9 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Это свидетельствует о том, что политическая система более-менее стабильна и запроса на ее кардинальные изменения нет. Есть запрос на ее изменение косметические, т.е. эта косметика должна быть либеральной, судя по кандидатам, которых выбрали респонденты в качестве предпочтительных. Запрос на либерализацию есть, но как это сделать и кто это будет делать? У потенциальных избирателей ответа на этот вопрос нет", — считает Мухин.

По мнению президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, данный опрос не дает реальную картину предпочтений россиян на выборах в случае отсутствия основного кандидата в избирательном бюллетене.

"Если человек не выбирает (фамилию –ред.) из представленного списка кандидатов при опросе, а сам вспоминает фамилию, то, конечно, низкие показатели не удивительны", — отметил эксперт, пояснив, что в таком контексте респондент вспоминает политиков, которые имеют президентские амбиции по своей должности, как, например, лидеры парламентских партий.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Однако, считает эксперт, "представителей существующих политических элит, которые в определенных условиях могли бы получить поддержу на выборах в отсутствии основного ожидаемого кандидата, человек не вспоминает в этом контексте, потому что декларированных президентских амбиций у них нет".

"Поэтому реальную картину предпочтений на случай отсутствия основного кандидата в списке такой опрос не дает. Он, скорее, задает картину политического безрыбья, ситуации, когда те политики, которые имеют президентские амбиции, всерьез не воспринимаются как претенденты на этот пост, а те люди, которые могли бы получить поддержку и элит и электората, они не могут иметь намеков на президентские амбиции, просто потому что это плохо бы влияло на их аппаратное выживание", — добавил Ремизов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

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