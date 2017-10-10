Эксперты видят запрос на либерализацию среди россиян перед выборами-2018

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Опрос "Левада-центра" об электоральных предпочтениях россиян на предстоящих в 2018 году президентских выборах, в случае отказа от участия в кампании Владимира Путина, показал существующий в обществе запрос на либерализацию и вместе с тем отсутствие серьезной альтернативы, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
68.2%Да, я доволен(льна) его работой
13.8%Пока не знаю, решу ближе к выборам
18.0%Нет, я поддерживаю другого кандидата
"Альтернативы нет. Как бы это не нравилось оппозиции, но сейчас альтернативы нет, слишком мощная политическая фигура", — сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя результаты опроса.
По словам аналитика, весьма показательно, что опрошенные не выделили принципиально нового кандидата, а сделали ставку "на тех коней, которые, как известно, борозды не портят".
По мнению президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, данный опрос не дает реальную картину предпочтений россиян на выборах в случае отсутствия основного кандидата в избирательном бюллетене.
"Если человек не выбирает (фамилию –ред.) из представленного списка кандидатов при опросе, а сам вспоминает фамилию, то, конечно, низкие показатели не удивительны", — отметил эксперт, пояснив, что в таком контексте респондент вспоминает политиков, которые имеют президентские амбиции по своей должности, как, например, лидеры парламентских партий.
"Поэтому реальную картину предпочтений на случай отсутствия основного кандидата в списке такой опрос не дает. Он, скорее, задает картину политического безрыбья, ситуации, когда те политики, которые имеют президентские амбиции, всерьез не воспринимаются как претенденты на этот пост, а те люди, которые могли бы получить поддержку и элит и электората, они не могут иметь намеков на президентские амбиции, просто потому что это плохо бы влияло на их аппаратное выживание", — добавил Ремизов.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.