Эксперты видят запрос на либерализацию среди россиян перед выборами-2018

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Опрос "Левада-центра" об электоральных предпочтениях россиян на предстоящих в 2018 году президентских выборах, в случае отказа от участия в кампании Владимира Путина, показал существующий в обществе запрос на либерализацию и вместе с тем отсутствие серьезной альтернативы, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Более половины россиян не смогли назвать "своего" кандидата на президентских выборах, за которого они отдали бы голоса, если бы Владимир Путин не стал выдвигаться. При этом на вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли уже в ближайшее воскресенье, 52% назвали именно Путина. В топ-3 также попали лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский (по 2%). Опрос "Левада-центра" проводился 15-19 сентября среди 1600 человек в 48 регионах страны.

"Альтернативы нет. Как бы это не нравилось оппозиции, но сейчас альтернативы нет, слишком мощная политическая фигура", — сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя результаты опроса.

По словам аналитика, весьма показательно, что опрошенные не выделили принципиально нового кандидата, а сделали ставку "на тех коней, которые, как известно, борозды не портят".

"Это свидетельствует о том, что политическая система более-менее стабильна и запроса на ее кардинальные изменения нет. Есть запрос на ее изменение косметические, т.е. эта косметика должна быть либеральной, судя по кандидатам, которых выбрали респонденты в качестве предпочтительных. Запрос на либерализацию есть, но как это сделать и кто это будет делать? У потенциальных избирателей ответа на этот вопрос нет", — считает Мухин.

По мнению президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, данный опрос не дает реальную картину предпочтений россиян на выборах в случае отсутствия основного кандидата в избирательном бюллетене.

"Если человек не выбирает (фамилию –ред.) из представленного списка кандидатов при опросе, а сам вспоминает фамилию, то, конечно, низкие показатели не удивительны", — отметил эксперт, пояснив, что в таком контексте респондент вспоминает политиков, которые имеют президентские амбиции по своей должности, как, например, лидеры парламентских партий.

Однако, считает эксперт, "представителей существующих политических элит, которые в определенных условиях могли бы получить поддержу на выборах в отсутствии основного ожидаемого кандидата, человек не вспоминает в этом контексте, потому что декларированных президентских амбиций у них нет".

"Поэтому реальную картину предпочтений на случай отсутствия основного кандидата в списке такой опрос не дает. Он, скорее, задает картину политического безрыбья, ситуации, когда те политики, которые имеют президентские амбиции, всерьез не воспринимаются как претенденты на этот пост, а те люди, которые могли бы получить поддержку и элит и электората, они не могут иметь намеков на президентские амбиции, просто потому что это плохо бы влияло на их аппаратное выживание", — добавил Ремизов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.