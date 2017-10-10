Топилин заявил, что проблем с трудоустройством летчиков "ВИМ-Авиа" не будет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Проблем, связанных с трудоустройством летчиков компании "ВИМ-Авиа", возникнуть не должно, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"По нашим ощущениям, для летного персонала угроз нет, они будут трудоустроены в другие компании. Что касается наземного персонала, то здесь могут быть какие-то необходимые действия, как мы это делали с "Трансаэро", чтобы сотрудники нашли работу", — сказал журналистам Топилин, находясь с рабочим визитом в Ханты-Мансийске.

Он также уточнил, что министерство труда и социальной защиты в данный момент контролирует ситуацию с выплатой задолженности по зарплате сотрудникам авиакомпании.

"Там есть долг. Текущую зарплату выплатили, а долг еще остался", — добавил Топилин.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.