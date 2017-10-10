Сыгравший Николая II актер не приедет на премьеру "Матильды"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший роль Николая II в фильме режиссера Алексея Учителя "Матильда", заявил, что не приедет в Россию на премьеру картины из-за опасений за свою безопасность. Об этом он сказал в интервью агентству DPA, которое цитирует газета Zeit.

Фильм Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Отвечая на вопрос журналиста, приедет ли Айдингер на премьеру, тот ответил "нет".

"Я боюсь, что кто-то причинит мне вред или нападет на меня. Уже были нападения на режиссера Алексея Учителя, кто-то бросил "коктейль Молотова" в его студию. Я встревожен этими происшествиями и боюсь подвергать себя опасности", — сказал Айдингер. При этом актер добавил, что личных угроз в свой адрес он не получал.

Айдингер отметил, что удивлен тем, какая резкая критика обрушилась на фильм в России. По словам актера, создатели "Матильды" не хотели компрометировать Николая II, никого провоцировать или обижать. "Для меня эта ненависть полностью несоразмерна и иррациональна. Это и пугает больше всего. Эти люди даже еще не видели фильм… В нем нет провокационных сцен. Есть одна любовная сцена, но ничего явно выраженного. Обращение к теме очень уважительное", — сказал он.

Задолго до выхода в прокат "Матильда" вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это "обычный художественный фильм".

Организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви". По факту угроз владельцам кинотеатров возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестован лидер "Христианского государства" Александр Калинин. Также арестованы три его сподвижника, которым вменяют поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.