Власти Москвы назвали главную экологическую проблему города

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Загрязнение воздуха остается главной экологической проблемой для Москвы, заявил РИА Новости глава департамента природы столицы Антон Кульбачевский во вторник.

"Основной экологической проблемой для Москвы как мегаполиса на сегодняшний день остается загрязнение атмосферного воздуха. При этом 90% загрязнения воздуха приходится на транспорт и 10% — на предприятия", — сказал он.

Кульбачевский отметил, что для улучшения ситуации в городе были закрыты некоторые вредные производства, а на остальных ведется модернизация. Например, активную работу в этом направлении проводит МНПЗ, Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения, что уже, по его словам, привело к улучшению экологической обстановки рядом с предприятиями.

Уровень загрязнения воздуха снижается также за счет строительства современных транспортных развязок и развития общественного транспорта, в первую очередь метрополитена.

Глава ведомства добавил, что автобусы, которые закупает "Мосгортранс", соответствуют экологическому классу Евро-5, также в Москве действуют экологические требования к моторным топливам — на МКАД и внутрь кольца запрещен въезд грузовиков ниже 2 экологического класса, а в центр города — 3 класса. Помимо этого, начиная с 2017 года, город начнет ежегодно закупать по 300 электробусов.

"Благодаря всему комплексу мер за последние годы удалось добиться снижения выбросов вредных веществ от автотранспорта в атмосферный воздух более чем на 120 тысяч тонн. Также хочу подчеркнуть, что в целом по городу за последние годы отмечено снижение в воздухе концентрации оксида углерода на 52%, оксида азота – на 54 %, взвешенных частиц размером менее 10 мкм – на 34%", — сказал Кульбачевский.

Вслед за улучшением качества воздуха чище становится и вода в реках столицы. Как рассказал глава департамента, за последние 5 лет на участке Москвы-реки в центре города среднегодовые концентрации нефтепродуктов снизились более чем на 15%.

"Улучшается и качество воды в малых реках – притоках реки Москвы. По результатам 2016 года качество воды в устьях более половины контролируемых притоков характеризуется как "слабо загрязненная" и "условно чистая", — заключил руководитель ведомства.