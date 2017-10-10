Число абортов среди подростков за пять лет сократилось вдвое

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Количество абортов в возрастной группе 15-17 лет сократилось в два раза за последние пять лет, сообщила во вторник начальник отдела охраны репродуктивного здоровья и внедрения эффективной акушерско-гинекологической помощи Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Гусева.

Заседание экспертного совета при детском омбудсмене по вопросам совершенствования гарантированных государством мер социальной поддержки семей с детьми и создания благоприятных условий для их воспитания проходит во вторник.

В ходе заседания Гусева привела статистику абортов среди девушек подростков в возрасте 15-17 лет.

"За последние пять лет число абортов в этой группе сократилось в два раза. Если в 2012 году было 13,7 тысячи абортов, то в 2016 году – 6,5 тысяч. То есть более чем на семь тысяч за последние пять лет уменьшилось число прерывания беременности в возрастной группе 15-17 лет", — сообщила она.