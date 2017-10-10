Телепрограмма "Жди меня" будет выходить на НТВ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Еженедельная программа "Жди меня", которая ранее выходила на Первом канале, теперь появится в эфире НТВ, сообщил продюсер программы Александр Любимов в открытом письме.

"Программа "Жди меня" больше не будет выходить на Первом канале. Ее новым домом станет НТВ. Мы благодарны Первому за то, что почти 20 лет назад его продюсеры поверили в тогда еще сырой проект и поддержали его", — отметил Любимов.

Продюсер программы напомнил, что все эти годы "Жди меня" выходила в еженедельном режиме не только в России: студии программы работали в Ереване, Кишиневе, Минске, Астане, Киеве. Специальные выпуски для Украины и Казахстана продолжают выходить в эфир и сейчас. Всего за это время было найдено более 200 тысяч человек.

По словам Любимова, НТВ за два последних года сильно изменился, появились новые проекты, которые "объединяют людей и нередко заставляют задуматься о чем-то очень важном".

"Это в первую очередь проект "Ты супер!", который, на мой взгляд, стал событием этого года. Именно поэтому НТВ в том виде и с той контентной стратегией, на которую он ориентирован сегодня — лучшая из площадок для "Жди меня". Нам представляется, что на НТВ "Жди меня" заживет новой яркой жизнью", — отметил Любимов в своем письме.