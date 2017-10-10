Цифровое здравоохранение позволит продлить жизнь, считает глава NostaLab

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Развитие цифрового здравоохранения в недалеком будущем позволит не просто лечить тяжелые болезни, но и предсказывать рак, сердечные приступы, а также выращивать новые органы, побороть многие вирусы и продлить жизнь, считает президент международной исследовательской организации NostaLab Джон Носта.

Организация проводит исследования и анализ в сфере цифрового здравоохранения.

Под цифровым здравоохранением обычно подразумевают сервисы дистанционного взаимодействия пациента с врачом и систему использования устройств для удаленного мониторинга жизненных показателей. К нему традиционно относят приложения, позволяющие напоминать о приеме таблеток, записываться к врачу, трекеры активности – портативные устройства измерения давления, пульса, шагомеры. Фактически термин "цифровое здравоохранение" описывает любые, в том числе косвенные, формы взаимодействия пациента с системой здравоохранения в электронном виде.

В Москве 16-18 октября пройдет форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. NostaLab участвует в этом мероприятии.

Трекеры активности — это лишь начало

"Когда мы говорим о цифровом здравоохранении, многие люди думают, что речь идет о трекерах активности, счетчиках шагов. Это крайне обобщенно и не совсем корректно. Цифровое здравоохранение подразумевает гораздо большее и включает в себя много важных положительных технологий, которые действительно могут изменить нашу жизнь. Среди этих технологий — внедрение big data (система сбора и обработки большого объема информации – ред.) и аналитики, искусственного интеллекта, внедрение геномики для понимания исходного кода нашего тела, а также ряда сложных устройств, например, робототехники", — рассказал Носта в интервью РИА Новости.

"Трекеры активности действительно не отражают важность цифрового здравоохранения. Люди, использующие эти маленькие трекеры, на самом деле не нуждаются в них, поскольку они уже в хорошей форме, ходят в залы и в целом атлетичны. Наша задача заключается в том, чтобы помочь изменить эту опцию. И мы выполняем ее за счет создания устройств, которые не просто говорят нам о пройденных шагах, но еще будут говорить о возникновении рака или предупреждать о возможном сердечном приступе. Для меня — это магия цифрового здравоохранения. Цифровое здравоохранение поможет нам найти и лечить болезни на ранних стадиях, когда это будет наиболее эффективно", — указал эксперт.

"Потенциал таких технологий заключается не только в их постепенном развитии, но и в возможностях, которые могут изменять жизни в будущем…. Я думаю, что и пациенты, и провайдеры медицинских услуг найдут плюсы в технологиях. Анализ в области геномики может представить данные о заболеваниях и помочь найти необходимую терапию, а также может представить информацию о других потенциальных болезнях — Паркинсона или Альцгеймера. Конечно, быстрого решения этих потенциальных проблем может не быть", — отметил Носта.

Организм как машина

Носта считает, что с точки зрения здравоохранения человеческий организм очень похож на структуру автомобиля. "Наши машины имеют множество сенсоров, и если хоть один ломается, индикатор на приборной панели сообщит нам об этом, и мы сможем починить его. В нашем организме также есть сенсоры. Однако мы можем заранее предугадать поломку при помощи технологий. В будущем мы сможем использовать компьютеры и технологии для предоставления таких медицинских услуг ", — считает он.

Эксперт не исключает, что со временем технологии позволят замедлить старение. "Я считаю, что продление жизни — крайне важный аспект цифрового здравоохранения. Важно понимать, что мы не хотим просто дольше жить. Продление наших лет подразумевает возможность улучшить качество нашей жизни с возрастом. Я считаю, что при помощи технологий можно будет найти болезни на самых ранних стадиях. Некоторые называют это "болезнями на нулевой стадии". Например, у рака есть первая, вторая, третья и четвертая стадия. Но что, если бы мы обнаружили рак на нулевой стадии или обнаружили бы вероятность возникновения сердечного приступа до того, как он произойдет? Мы можем отслеживать изменения основных биохимических показателей в крови, изменения в коронарных артериях, которые могли бы предвещать сердечный приступ", — добавил он.

"Избежать болезней можно, следя за собой. Если бы могли бы обнаружить и уничтожить первую раковую клетку в вас, мы бы на самом деле сделали первый шаг в предотвращении рака. Предотвратить болезни можно обнаружив их на ранней стадии, обнаружить их на ранней стадии можно при помощи технологий", — заявил эксперт.

"Другой важный вопрос — оценка того, что происходит с нашим телом по мере того, как мы стареем. Когда мы молоды, у нас есть такие интересные клетки, как стволовые. Они позволяют чинить наш организм, это их работа. Они могут стать любой необходимой клеткой в организме — костью, мышцей, частью мозга, кожи и так далее. С возрастом мы теряем количество этих стволовых клеток в организме и возможность регенерации нашего тела пропадает. Я думаю, что мы найдем способ восстанавливать органы. Обычно мы только лечим состояние пациентов, но мы иногда можем проводить трансплантацию или использовать стволовые клетки. Так, мы будем лечить организм, как и машину: если есть сломанный орган — мы его заменим или починим при помощи стволовых клеток", — заявил он.

Что касается инфекционных и вирусных болезней, то они в будущем частично исчезнут, прогнозирует Носта. "Мы сможем понимать генетический код и лечить заболевания, но не чтобы купировать их, а искоренять. Мы сможем предвидеть это заранее. Мы также будем лечить некоторые болезни, таким образом, о котором мы и не догадываемся сейчас", — указал он.

Хотя технологии позволят продлить жизнь людей, о вечной жизни пока еще говорить рано, считает Носта. "Некоторые утверждают, что мы сможем жить вечно, поскольку мы меняем нашу жизнь на искусственную. Некоторые люди уже состоят из технологичных устройств, но подавляющая часть нас еще натуральная. Я считаю, что можно стремиться к вечной жизни", — рассказал он.

Рисков не избежать

Носта отметил, что в настоящее время многие боятся технологического прогресса: от пациентов до врачей-исследователей. Однако риски, связанные с цифровым здравоохранением, похожи на риски открытия способов получения огня, изобретения автомобиля и самолета. "Я считаю, что с инновациями появляются возможности и риск. Поэтому нам надо обратить внимание на плюсы искусственного интеллекта и big data и принять, что риски появляются вместе с технологиями. Я считаю себя технологическим оптимистом: я верю, что будут проблемы, но будут и возможности, и они будут больше и важнее", — сообщил он.

Одним из главных опасений является потеря рабочих мест по мере роста значимости техники. Носта уверен, что многие рабочие места в медицинской сфере исчезнут, но в этом будут свои плюсы. "Уже сегодня радиологи заменяются компьютерами. Многие профессии исчезнут, но не полностью. Некоторые вещи будут делаться компьютерами, что позволит врачам проводить больше времени с пациентами", — считает он.

Эксперт отметил, что предсказать, каким будет мир, люди, здравоохранение к 2030 году сложно, поскольку мир меняется слишком быстро. "Но я думаю, что мы уже немного не просто люди. Некоторые из нас имеют кардиостимуляторы, некоторые имеют искусственные ноги или руки, а некоторые — импланты в мозгу, которые позволяют контролировать болезни вроде Паркинсона. В каком-то смысле мы уже пост-люди или измененные люди", — сообщил он.

Телефоны и компьютеры, по его словам, уже стали "технологической эмоциональной частью" людей. Мы не возвращаемся домой, если забыли взять с собой на работу ланч, но мы вернемся, если забыли телефон, указал он. "Это часть нашего тела. В будущем использование технологий увеличивается. Компьютеры будут делать больше и обладать большими технологиями. Я верю, что будущее человечества будет технологическим. Многие из-за этого переживают, полагая, что наша исходная человечность пропадет", — сообщил Носта.

Носта отметил, что Россия всегда была технологически развитой страной, она до сих пор играет огромную роль в науке и внедрении инновационных технологий. "В сегодняшнем мире есть много разных аспектов и перспектив. России стоит понять, что мы живем во взаимодействии. Сотрудничество позволит ускорить инновации. Если есть кто-то с блестящей идеей на одном конце мира и кто-то с нужной компанией — на другом, то идею надо воплощать", — сообщил он.