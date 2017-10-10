Мастер пасса: как Аллан Чумак стал всенародным целителем

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни умер телеэкстрасенс Аллан Чумак. РИА Новости вспоминает, как обычный журналист стал знаменитым на всю Россию целителем.

Аллан Владимирович Чумак родился в 1935 году. Окончил Государственный институт физической культуры (ныне РГУФК, РГУФКСМиТ) и журфак МГУ, после чего пошел работать на телевидение. С 1965 года трудился в разных качествах — был спортивным комментатором, участвовал в постановках "Голубых огоньков", писал сценарии.

"Когда-то у меня была вполне мирная профессия: я работал журналистом на телевидении, в газете "Сельская жизнь", в АПН. Что вдруг случилось? Вы знаете, учитель приходит тогда, когда готов ученик", — рассказывал Чумак в одном из своих интервью.

По его словам, в 1978 году он прочел статью, в которой рассказывалось о людях, которые "могут видеть и лечить на расстоянии", и решил сделать серию о них серию репортажей. Встретившись с ними, Чумак почувствовал похожие способности в самом себе.

"Передо мной сидели добрые, на вид порядочные люди, приятные люди. И одна из женщин-целительниц вдруг возьми да скажи: "Слушай, Аллан, а ведь у тебя и самого очень большие способности. Вот закрой глаза". Закрываю. "Проведи рукой под столом". Провожу. И вдруг мир перевернулся. То есть я увидел этот мир. Тем самым внутренним зрением, о котором все говорят, но обладают им очень немногие", — говорил он.

С 1983 года Чумак работал в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. К концу десятилетия он стал главным экстрасенсом в СССР благодаря телевизионным сеансам: "заряжал" предметы, которые зрители ставили перед экранами, и "лечил" советских граждан от недугов. Во время процесса Чумак ничего не говорил — только шевелил губами и описывал руками гипнотические пассы.

"Я не возомнил себя Господом Богом, я нормальный трезвый человек. Наделенный какими-то уникальными способностями. Ведь вряд ли можно сказать, что вся страна тогда сошла с ума", — признавался экстрасенс.

По словам Чумака, ученые, исследовавшие его сеансы по заказу МВД, выяснили, что "телетерапия" помогла порядка 160 миллионам человек. Данные эти решили "засекретить", а его самого списать в "шарлатаны", однако после народного возмущения экстрасенса вернули в эфир. Но ненадолго. Вскоре Минздрав принял приказ, ограничивающий нетрадицонные методы лечения, и Чумак пропал из телевизоров. Он стал вести индивидуальные приемы, встречался со зрителями.

Без ТВ экстрасенс занялся саморазвитием — учился, как пользоваться своими "спосбностями". В интервью одному из украинских изданий Чумак рассказал, что у него открылась способность к "яснослышанью".

"Мне говорили духовные отцы — возьми себе старца в наставники. А зачем он мне? Мне самому 75 лет! Вот возьму я, по их логике, старца, меня благословят — тогда я могу исцелять. А меня Господь наградил даром! Я крещеный человек, мне посредников не надо. Я ощущаю Господа в себе — кто мне нужен в советчики? У кого я могу получить более точный ответ, чем у отца моего небесного?" — говорил народный экстрасенс.