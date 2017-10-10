Отец вывезенного в ИГ* Давида: я бы все отдал, чтобы увидеть сына

МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Житель Владимирской области Михаил Машедо уже шесть лет ведет безрезультатные поиски сына Давида, которого бывшая гражданская жена Дарья Ицанкова выкрала и, по некоторым данным, вывезла на территорию, подконтрольную боевикам "Исламского государства"*. На последней фотографии, которую видел Михаил, Давид выглядел худым и уставшим, утратившим мальчишеский задор и блеск в глазах.

Гражданский брак

Дарья и Михаил познакомились в Мурманске, где оба работали в риэлторском агентстве. Дарья занимала один из руководящих постов, Михаил совмещал должности менеджера и юриста. Сегодня он вспоминает, что девушка расположила его к себе искренностью и доброжелательным отношением.

"У нас сразу сложилось теплое открытое общение, она произвела впечатление сильного, положительного, доброго, открытого человека. В 2007 году у нас родился ребенок, в браке мы никогда не были", — рассказал Михаил РИА Новости.

Давид при рождении получил фамилию отца, у Михаила есть свидетельство об установлении отцовства, он вписан в свидетельство о рождении ребенка и является его законным представителем, как и мать.

Кризисным в стране и семье Михаила стал 2008 год, когда работы не стало и приходилось соглашаться на непростые варианты. Мурманчанину предложили работу в Сочи в строительной компании. "Так мы и решили – я уехал в Сочи, прожил там год", — вспоминает Михаил.

Дарья сначала оставалась в Мурманске, а потом переехала в город Александров Владимирской области, где живут родители гражданского мужа. Михаил предполагает, что именно в это время произошел перелом, и Дарья стала чужим для него человеком.

Новая жизнь в исламе

В Сочи жизнь Михаила складывалась благополучно: появилась недвижимость и многообещающие перспективы. Но стоило Дарье отправить сообщение – приезжай, ребенку нужна помощь, будем жить вместе, как Михаил, бросив все, отправился в Александров.

"Дверь мне открыла Дарья. Она была уже совсем другим человеком. Она с порога заявила, что начала увлекаться исламом и как мужчина я ей неинтересен", — вспоминает Машедо.

Характерным сигналом о том, что с Дарьей что-то не так, стало ее отношение к некогда обожаемой собаке. Красавца-добермана, коричневого с пшеничными подпалинами, Михаил подарил гражданской супруге в год Красной собаки, и тогда женщина привязалась к питомцу всей душой.

"Когда я приехал, то увидел, что собакой она перестала заниматься — не гуляла, не кормила, и вообще не уделяла ему внимание. Переменилась полностью", — с горечью вспоминает Михаил.

Дарья начала носить хиджаб, читать молитвы. Для Михаила, воспитанного в христианской семье, такое религиозное перевоплощение гражданской супруги стало полной неожиданностью. "Я понял, что передо мной – абсолютно другой человек", — заключает отец Давида.

Точного ответа на вопрос, с чем связано такое изменение в сознании Дарьи, у Михаила нет. Он предполагает, что женщина во время его отсутствия активно общалась в интернете с людьми, которые могли на нее повлиять. К одному из таких людей она внезапно переехала, забрав сына.

Брат Авраам и законы шариата

"Первое апреля 2010 года – запомнил дату, потому что день дурака был, как-то символично получилось. Я был на работе и получил сообщение – слова врезались в память: "дома осталась твоя псина, приходи домой", — говорит Михаил.

Он узнал, что бывшая супруга не покинула Александров, а переехала к мужчине, которого маленькому Давиду было велено называть "братом Авраамом". Михаил настоял на возможности прогулок с сыном по выходным. "Я обнаружил на нем следы побоев – ссадины на голове, на пояснице. Он мальчик очень открытый, общительный. Сын мне рассказал, что произошло", — вспоминает отец.

По словам Михаила, "этот брат Авраам" запрещал мальчику играть, петь, рисовать, разрешив "только молиться". Отец забрал ребенка к себе, обратился в правоохранительные органы, начал писать письма в разные инстанции, в которых сообщал о том, что мать насильно воспитывает ребенка по законам шариата. Михаил вспоминает, как сам Давид рассказывал в инспекции по делам несовершеннолетних, органах опеки и даже в управлении ФСБ по Владимирской области о "методах воспитания" в новой семье матери.

"Он помнил малейшие подробности – даже трудно поверить, что это рассказывал ребенок. Например, этот брат Авраам толкал ребенка намеренно, чтобы тот ударялся об стену, наказывал его палкой – бил по ногам, давал подзатыльники. И все это с молчаливого согласия мамы", — говорит Михаил.

В органах опеки отец подчеркивал, что ребенок плакал и просил не отдавать его маме и "брату Аврааму".

Сегодня он предполагает, что Дарья испугалась того, что в ситуацию вмешаются органы опеки, пригласившие ее на беседу, и это стало для нее сигналом к тому, чтобы уехать из Александрова в Дагестан.

Похищение Давида

Четырехлетний Давид остался с отцом. Уезжая на работу в Москву, ребенка он оставлял с родителями. В октябре 2011 года Дарья объявилась, позвонила Михаилу, заявила, что скучает по ребенку и попросила увидеть сына.

"Я поговорил с ним, понял, что мальчик скучает, и согласился. Она приехала, погуляла. Через неделю-две снова звонок с такой же просьбой. 3 ноября 2011 года она забрала его на прогулку, через 4 часа прислала сообщение с примерным текстом "ребенок должен жить с матерью и матерью воспитываться". Ее номер с тех пор не отвечает", — рассказывает Михаил о последнем дне, когда он видел Давида.

С того дня Дарья исчезла – отключила телефоны, закрыла страницы в соцсетях, не выходила в скайп. Попытки Михаила объявить Давида в розыск не увенчались успехом, ему объясняли, что мальчик находился со своей матерью. Почему правоохранительные органы не вспомнили о прежних заявлениях отца о странных методах воспитания ребенка – неизвестно. Из федеральной службы по финансовому мониторингу Михаил еще в 2015 году получил информацию о том, что Ицанкова Дарья включена в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

По словам Михаила, из разных инстанций ему приходили пустые отписки или он не получал ответов вовсе – куда бы ни обращался. Уполномоченный по правам ребенка Владимирской области обещал направить запросы, из УМВД по Владимирской области ему пришел ответ, что "установить факт безвестного исчезновения малолетнего Машедо Д.М. не представляется возможным, так как он находился в сопровождении одного из законных представителей", а отцу предлагается обращаться в суд для установления порядка общения с сыном.

Как юрист он знал, что для вывоза ребенка за границу требуется согласие второго родителя, но для Дарьи эта юридическая преграда, по-видимому, не стала серьезным препятствием.

"Я знаю, что Дарья с моим сыном Давидом и своей дочерью Марьям вылетела из Махачкалы в Турцию в декабре 2013 года. Я могу сказать, как она это сделала – на границе она дала 400 долларов. И все. Это я знаю из оперативного источника информации, я тесно общаюсь со следственными органами", — уверенно говорит Михаил.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Дарья действительно уже несколько лет находится в федеральном розыске. По некоторым данным, еще будучи в Махачкале, куда она сбежала с детьми, Дарья установила связи с женами боевиков и участниками бандподполья. В 2012 году сотрудники ФСБ ликвидировали вероятного отца дочери Дарьи – Уильяма Плотникова, однако и после его смерти Ицанкова продолжала собирать средства для боевиков, уже из-за границы.

Девочка из приюта

Михаил не прекращал поиски сына. Когда список инстанций, которые могли и должны были ему помочь, иссяк, он рассказал обо всем журналистам RT и написал подробное письмо главе Чечни Рамзану Кадырову. Тогда, говорит Михаил, дело сдвинулось с мертвой точки.

"Подвижек пока было немного до конца прошлой недели. Сейчас появилась зацепка: есть информация о том, где находится Марьям – можно сказать, что это тот ребенок, который проходил контроль вместе с Дарьей. Экспертизы пока нет, но визуально – одно лицо. Она в приюте в другой стране", — рассказывает Машедо.

По его словам, девочка знает свое имя, но не говорит по-русски. Специалистам предстоит установить, как и в каком состоянии ребенок попал в приют, где мать и старший брат девочки.

Надежда есть

Михаил не видел Давида больше половины жизни ребенка – мальчика похитили, когда тому было четыре года, сейчас ему десять, и Михаилу трудно представить, как он теперь выглядит. Но в одном он не сомневается – узнал бы сына, сердце не обмануть.

На одной из фотографий, которые размещают на сайтах для сбора средств для боевиков и вербовки россиян в ряды ИГ, некоторое время назад появился лысый мальчик в черной кепке с ручным пулеметом Калашникова в руках. Это был Давид Машедо.

"Чтобы узнать, где находится мой сын, я бы все отдал. Он 6 лет не был дома. Я видел фотографию с загранпаспорта, сделанную в 2013 году, ему там 6,5 лет. Он очень худой, у него уставшие глаза, в них нет прежнего блеска, как у детей этого возраста, у которых много энергии, живой взгляд. Я даже не сразу его узнал, через какое-то время понял, что это он. Сейчас я бы его узнал, и я уверен – он узнал бы меня", — считает Михаил.

Сегодня ему помогают, в первую очередь, друзья и знакомые – они живут в разных регионах и работают в разных сферах, но очень хотят верить в возвращение Давида домой.

"Мне осталось найти мальчика, а правоохранительным органам – найти Дарью", — заключает Михаил Машедо.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.