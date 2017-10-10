Аллан Чумак умер на 83-м году жизни

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Целитель Аллан Чумак скончался в Москве в возрасте 82 лет. Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гордон.

Гордон выразил сожаления по поводу смерти друга и отметил, что Чумак был "выдающимся целителем, писателем и философом".

"Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!" — написал он.

Аллан Чумак получил известность в конце 80-х — начале 90-х годов. Он проводил телевизионные сеансы, в ходе которых он, по собственному утверждению, "заряжал" воду, мази и другие субстанции. Во время всего процесса Чумак не произносил ни слова, а только шевелил губами.