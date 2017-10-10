Сотрудники ЕБРР после закрытия офисов устроятся в российские компании

МАРРАКЕШ, 10 окт — РИА Новости. Специалисты, работавшие в офисах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в России, после закрытия офисов смогут найти себе не менее привлекательную работу в российских компаниях, уверен министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

ЕБРР планирует в 2018 году закрыть пять офисов в российских городах, за исключением офисов в Москве и Санкт-Петербурге. Будут закрыты офисы в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре.

"Первоклассные специалисты, которые работали в ЕБРР, найдут не менее привлекательную работу в других российских компаниях, и их вклад в развитие российской экономики будет больше, потому что последнее время они, к сожалению, в основном сидели без дела", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах министерской встречи ВТО. Министр отметил, что рынок труда в России находится в очень хорошем состоянии, безработица на низком уровне.

При этом он назвал естественным сокращение числа офисов ЕБРР в России. "Это естественный процесс. ЕБРР сейчас не ведет никакой деятельности в России, поэтому они сокращают свои издержки. У них не самая простая финансовая ситуация, они вынуждены уходить в более рисковые активы, что через несколько лет может оказать серьезный негативный эффект на их прибыльность, и соотношение издержек к прибыли у них очень существенно выросло, потому что они больше не могут инвестировать", — сказал Орешкин.

"Если посмотреть прошлые годы, то Россия составляла значительную, подавляющую часть доходов этого банка, и сокращение объема проектов, которые реализуются в России, уменьшает и доходную базу", — пояснил он.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение заморозить инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Россия решение о такой заморозке считает неправомерным и вредным для самой организации. В настоящее время объем портфеля инвестиций ЕБРР в российские активы, по данным банка, составляет 3,5 миллиарда евро, в то время как в мае текущего года он достигал 3,7 миллиарда евро.