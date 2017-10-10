Отправить ребенка в детский лагерь москвичам поможет чат-бот Мосгортура

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В столице заработал чат-бот Мосгортура, помогающий родителям отправить ребенка в лагерь: программа рассказывает, какие документы для этого нужны, откуда будет организована отправка детей в тур, как купить путевку и забронировать экскурсию. Помимо этого, электронный консультант отвечает на часто задаваемые вопросы родителей и вожатых, сообщает официальный портал мэра Москвы.

"Чат-бот заработал в мессенджере "Телеграм" и в социальной сети "Фейсбук". Пользователю нужно лишь нажать на интересующий его раздел — например, "Стать вожатым" или "Как связаться с ребенком в лагере". В "Фейсбуке" бот работает через личные сообщения", — приводится в сообщении информация пресс-службы Мосгортура.

Новая услуга позволяет также оставить отзыв о поездке или сообщить о проблеме, возникшей при использовании робота. В будущем планируется расширять список вопросов, на которые сможет ответить бот.

Если электронному помощнику задают нестандартный вопрос, он отправляет его сотруднику агентства "Мосгортур". Последний обрабатывает запросы и в течение пяти минут присылает пользователям ответы личным сообщением социальных сетях.

Ежегодно с помощью Мосгортура отправляются на отдых в загородные лагеря более 60 тысяч детей. Турагентство также является крупнейшим работодателем для вожатых в России. Компания ежегодно готовит и трудоустраивает порядка четырех тысяч сотрудников, работающих в детских лагерях.