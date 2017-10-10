"Зарядье" развивает отношения с Центральным парком Нью-Йорка

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Парк "Зарядье" работает над развитием отношения с Центральным парком Нью-Йорка, рассказал в интервью официальному сайту мэра Москвы директор "Зарядья" Павел Трехлеб.

"Мы развиваем долгосрочные отношения с Центральным парком Нью-Йорка. На этапе подготовки проекта "Зарядья" американские коллеги очень помогли нам с моделированием внутренних процессов коммерческой и технической эксплуатации парка. Будем продолжить сотрудничество с ними", — сказал он.

Как отметил Трехлеб, в "Зарядье" приезжают команды из зарубежных и российских парков, ставя его в один ряд с "Миллениум" в Чикаго, Центральным парком и парком у Бруклинского моста в Нью-Йорке, а также садами у залива в Сингапуре.

"Специалисты с восхищением отзываются о проделанной нами работе. "Зарядье" по праву ставят в один ряд с такими парками, как "Миллениум" в Чикаго, Центральный парк и парк у Бруклинского моста в Нью-Йорке, сады у залива в Сингапуре. Мы развиваем долгосрочные отношения с Центральным парком Нью-Йорка", — сказал Трехлеб.

Он сообщил, что сейчас сотрудники "Зарядья" готовят лекционную программу по ландшафтному дизайну и озеленению городских территорий с участием ведущих отечественных и международных специалистов. Лекции пройдут в научно-познавательном лектории парка в павильоне "Заповедное посольство". Посещать лекции могут все желающие абсолютно бесплатно по предварительной регистрации.

Как добавил директор "Зарядья", в ноябре планируется запуск мобильного приложения, с помощью которого ним гости смогут самостоятельно исследовать парк. В приложении будет доступна информация обо всех растениях, которые высажены на его территории.