Студенты из Хорватии и Сомали впервые начали учиться в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Студенты из 15 стран мира впервые в этом году начали учиться в Дальневосточном федеральном университете, сообщает вуз.

"Более 3 тысяч иностранных студентов из 67 стран принял ДВФУ в новом учебном году. ДВФУ существенно расширил географию обучающихся из-за рубежа, зачислив первокурсников из 15 новых государств", — говорится в сообщении.

Впервые в университет зачислены граждане Алжира, Бахрейна, Боснии и Герцеговины, Ганы, Демократической республики Конго, Ирана, Кубы, Мали, Непала, Сомали, Хорватии, Чили, Шри-Ланки, Эфиопии, ЮАР.

К традиционным лидерам по количеству студентов в ДВФУ — Китаю, Республике Корея, Вьетнаму и Узбекистану — добавились Индия и Колумбия. У индийских абитуриентов популярна англоязычная программа General Medicine ("Лечебное дело"), сюда набор за год вырос в три раза — с 40 до 124 первокурсников.

На программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры в университете учатся около 1,5 тысячи иностранных студентов. Еще 900 слушателей в течение года будут заниматься на подготовительных факультетах и языковых курсах в Центре русского языка и культуры ДВФУ. Также состоялся массовый набор в вузовские центры подготовки по русскому языку на территории Китая, где абитуриенты готовятся к поступлению в университет.