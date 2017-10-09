Тренинги для будущих губернаторов с прыжками со скалы будут регулярными

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Тренинги для высшего управленческого кадрового резерва, в ходе которого его участников могут ждать сплав по реке и прыжки со скалы, будут проводиться регулярно для развития навыков командной работы, лидерства, повышения стрессоустойчивости, заявил РИА Новости проректор президентской Академии РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления при академии Алексей Комиссаров.

Ранее РБК опубликовало видео, на котором, как написало издание, потенциальные кандидаты в губернаторы прыгают в воду с семиметровой скалы. В пресс-службе РАНХиГС подтвердили РИА Новости о проведении таких тренингов и уточнили, что их подготовкой и проведением занимается Высшая школа госуправления при академии.

"У нас проходят тренинги для высшего управленческого кадрового резерва. В Сочи прошел четвертый модуль. В обучающей программе участвуют и российские, и иностранные профессора, эксперты, практики, руководители федеральных ведомств и регионов… Эта программа проходит в первый раз, но будет регулярной", — сказал Комиссаров.

Он добавил, что в каждом модуле организаторы стараются проводить тренинги по командной работе, лидерству, ведению переговоров.

"В этом модуле в качестве такого тренинга было мероприятие под названием каньонинг, во время которого обучающиеся участвовали в спуске по горной реке, преодолению разных препятствий, в том числе были прыжки со скалы. Цель этого тренинга — развитие навыков командообразования, взаимодействие. Это и проверка поведения людей в стрессовых ситуациях и так далее", — уточнил собеседник агентства.

При этом, отметил Комиссаров, участники тренингов работают над проектами, "сессии никакой нет".