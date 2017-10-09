Минтранс определил "ручную кладь" при безбагажных авиатарифах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минтранс РФ определил нормы бесплатного провоза багажа и утвердил достаточно широкий перечень вещей в ручной клади для "безбагажных" авиатарифов, сообщается в материалах министерства.

Закон, разрешающий российским авиакомпаниям официальную продажу невозвратных билетов без включенной нормы бесплатного багажа, вступил в силу в конце сентября. Теперь приказом Минтранса внесены изменения в правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа.

Документ Минтранса разработан для реализации поправок в Воздушный кодекс РФ в части так называемых "безбагажных" тарифов. Авиакомпаниями теперь предусмотрены следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа (наиболее дешевый вариант); невозвратный с нормой багажа; возвратный с багажом. "При этом норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком, и не может быть менее чем 10 килограммов на одного пассажира", — сказано в релизе.

При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы, подчеркивается в сообщении.

Ручная кладь

"Установлен минимальный вес ручной клади, не менее 5 килограммов на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества. Важным моментом является расширение перечня вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна. Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов", — говорится в сообщении.

"В действующий перечень, с учетом обсуждения с представителями общественности, также были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах "дьюти-фри". Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту", — сообщает министерство.

В перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. В случае, если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы, сказано в релизе.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак, поясняется в сообщении.

Еще одним важным изменением является отмена маркировки ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В таком случае, для контроля габаритов ручной клади и дополнительных вещей предусмотрена возможность взвешивания непосредственно перед выходом пассажира на посадку. Кроме того, документом предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе. Эта норма относится как к "багажным", так и "безбагажным" тарифам.

В ведомстве отмечают, что утвержденные изменения значительно расширят тарифную сетку авиакомпаний, повысят авиационную мобильность населения, а также позволят нормативно урегулировать спорные ситуации, связанные с перевозкой пассажирами багажа.