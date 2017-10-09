Минтранс определил "ручную кладь" при безбагажных авиатарифах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минтранс РФ определил нормы бесплатного провоза багажа и утвердил достаточно широкий перечень вещей в ручной клади для "безбагажных" авиатарифов, сообщается в материалах министерства.
Документ Минтранса разработан для реализации поправок в Воздушный кодекс РФ в части так называемых "безбагажных" тарифов. Авиакомпаниями теперь предусмотрены следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа (наиболее дешевый вариант); невозвратный с нормой багажа; возвратный с багажом. "При этом норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком, и не может быть менее чем 10 килограммов на одного пассажира", — сказано в релизе.
При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы, подчеркивается в сообщении.
Ручная кладь
"В действующий перечень, с учетом обсуждения с представителями общественности, также были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах "дьюти-фри". Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту", — сообщает министерство.
В перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. В случае, если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы, сказано в релизе.
Еще одним важным изменением является отмена маркировки ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В таком случае, для контроля габаритов ручной клади и дополнительных вещей предусмотрена возможность взвешивания непосредственно перед выходом пассажира на посадку. Кроме того, документом предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе. Эта норма относится как к "багажным", так и "безбагажным" тарифам.
В ведомстве отмечают, что утвержденные изменения значительно расширят тарифную сетку авиакомпаний, повысят авиационную мобильность населения, а также позволят нормативно урегулировать спорные ситуации, связанные с перевозкой пассажирами багажа.