В Крыму назвали абсурдом обвинение в заселении полуострова народами Сибири

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Обвинение киевских властей в принудительном предоставлении крымчанам российского гражданства и заселении полуострова народами Сибири выглядит абсурдно, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз обвинила российские власти в принудительном предоставлении крымчанам гражданства России и заселении народами Сибири.

"Это странное и абсурдное заявление. Придумать можно все что угодно, хоть на Луну переселять, но это выдумки чистой воды. Никто и никого в России насильно не переселяет и не может переселять, потому что Россия – это демократическое государство и этническими чистками не занимается", — сказал РИА Новости Мурадов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".